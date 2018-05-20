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NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始這麼做

2018-05-20 17:50NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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東區決賽前兩戰陷入孤立無援的詹姆斯（LeBron James），在回到主場並且得到3天休息時間後，獲得隊友全力奧援，全場比賽8投6中，包括三分球3投全中，攻下27分12助攻5籃板2抄截2阻攻，帶領騎士首節就擊潰綠衫軍防線，並且一路領先到最後，以30分之差扳回一城。

根據統計，詹姆斯此役的真實命中率高達82.3%，寫下他在生涯東區決賽的新高。真實命中率被視為是評斷球員綜合投籃能力的標準，反映球員在場上的真實得分效率。

此外，騎士這場比賽展現積極的跑位，搭配詹姆斯的傳球，在內外線不斷造成破壞，形成更有效率的進攻模式。一項數據或許可以看出騎士今天進攻的活躍度：在詹姆斯的12次助攻中，竟分別傳送給7位隊友，而隊友在接獲詹姆斯的傳球後，19次出手中投進了12球。

被問到詹姆斯的傳球表現時，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示：「LeBron閱讀防守的能力非常強，而他的傳球多半非常精準。加上他在三分線外的威脅性，很多對手在防堵他三分外線時，他往往就能找到空檔的隊友。」

而詹姆斯則說：「當我第一次開始打籃球時就已經明白這一點，預判事情的發展趨勢。然後對我來說就是將球精準地送到隊友手上，我從9歲就開始這麼做了。」

「這場比賽每個人的節奏都不錯，我需要做的就是在隊友節奏很好的時候，把球及時傳到他們手中。」

雖說系列賽仍處於1比2落後的狀態，但詹姆斯不忘激勵隊友、稱讚隊友今天的表現。「希爾（George Hill）率先挺身而出，他打得很有侵略性。每個人上場都提供很多幫助，勒夫（Kevin Love）雖然上半場手感不佳，但他搶下很多籃板，湯普森（Tristan Thompson）在禁區的跟進給了我們更多選擇。板凳球員所帶來的能量更是我們接下來比賽中必須保持的。」

「我願意承擔這樣的責任，我激勵他們，他們也予以回應，我試圖向他們傳遞的消息是，我們仍需要做得更好。」

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