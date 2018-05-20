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NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面

2018-05-20 14:50NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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在東區決賽第三戰開打前，騎士總教練泰隆魯（Tyronn Lue）便強調，球隊必須提高速度，加快節奏，在比賽一開始就讓對手措手不及；同時泰隆魯也直言，這項策略表現的關鍵人物就是老將希爾（George Hill）。而從今天騎士隊的表現來看，泰隆魯顯然會十分滿意球員的執行力。

「對我們來說，這是防守表現非常好的一場比賽，」泰隆魯說，「在進攻端我們不斷跑動，而且傳出很多次助攻。我認為我們打出一場很全面的比賽，攻守兩端皆是如此。」

騎士首節在詹姆斯（LeBron James）和希爾分別拿到12分、11分的帶動之下，單節砍進6顆三分球，直接拉開15分領先優勢，奠定之後大幅領先的穩固基礎。

談到希爾第一節表現，泰隆魯表示：「我認為就是節奏打得更快了，我們現在需要他打出好的表現，他在聯盟已經打了很長一段時間，他明白這些。他在比賽中打得更快、更有空間、更有侵略性，我們需要他打出這樣的侵略性。」

希爾說：「我認為，如果我們一直保持相同的強度的話，我們是很難被擊敗的。」

泰隆魯也認為球隊這場比賽防守做得很出色，特別是針對布朗（Jaylen Brown），讓他沒辦法在一開賽就進入狀態，連帶也影響到他整場比賽的發揮。

「我們知道布朗從比賽一開始就會打得不錯，過去兩場比賽他都是這樣，我認為我們今天在防守他這方面做得很好。」布朗今天僅出手8次，得到20分，中止連續3場得分超過20分。

今天命中率百分之百的考佛（Kyle Korver）表示，第二戰結束後球隊擁有3.天休息時間，這對球員有很大幫助。「在第二戰之後我們有3天的休息時間，這對我們很有幫助，因為如果等待下一場比賽的時間太久就會非常讓人沮喪。我們能夠利用這段空檔，在進攻裡加入一些新東西，和一些新的戰術佈置。」

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