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NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己

2018-05-20 13:28世界日報 記者劉先進╱屋崙報導

格林媽批「太獨」，杜蘭特堅持做自己。 世界日報
格林媽批「太獨」，杜蘭特堅持做自己。 世界日報
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金州勇士西區冠軍賽第二場慘敗於休士頓火箭後，格林的母親巴伯斯（Mary Babers）批評杜蘭特單打太多。杜蘭特18日在公開訓練課回答本報提問時說，格林的母親就像他的母親，「我很愛她，但還是要堅持做自己。」

杜蘭特第三節一人砍下18分、22投13中拿到38分，勇士輸了22分。他全場沒有助攻，即使和他今年季後賽場均4.3次助攻相比，也大相徑庭。勇士全場21次助攻，比球隊季後賽平均助攻少6.8次。火箭教練安東尼（Michael DAntoni）賽後說，勇士太多單打。當杜蘭特在本賽季（例行賽和季後賽）得分超38分時，勇士戰績只有尷尬的1勝7負，場均淨負13.1分。

巴伯斯在推特說，杜蘭特一直在單挑，球沒有移動，「單打讓其他人站著不動，沒找到好的進攻位置。勇士必須移動球，在最後七秒投籃，而不是21秒進攻時就射，火箭用勇士的方式贏了球。」

杜蘭特說，格林的母親就像球隊的母親。「你們知道這是怎麼回事，她只是想讓我做到最好，我知道這些批評的話語來自何處，但我會堅持做自己，對她只有愛。」

柯瑞季後賽復出後，場均三分出手7.8個，命中2.8個，命中率僅36.2%。無論是命中率還是出手次數，都是他六個賽季的季後賽以來最低。 杜蘭特表示，柯瑞投丟三分，各種噪音蜂擁而來。但球員不可能命中每個投籃，關鍵是保持自信和侵略性，他不擔心柯瑞的狀態。

柯瑞此前遭遇左膝關節內側副韌帶二級扭傷，缺席15場，直到季後賽才復出。他被問到膝蓋感覺如何時說，感覺很棒，希望這是最後一次有人提問此事。他說，看了錄影，需要調整的是，無論火箭如何換防，只需要更堅定的投籃。

談到柯瑞的三分掙扎，勇士教頭柯爾說，柯瑞很健康，他的移動很好，關鍵是節奏問題。如果在例行賽傷癒復出，對手可能五天打了四場比賽，防守也不強，所以得到很多機會，投中很多三分。在季後賽更像棒球，會多次面對其他球隊，不可能那麼容易得到輕鬆投籃，球隊希望幫助柯瑞找到節奏。

勇士柯瑞杜蘭特

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