NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球

2018-05-20 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



勇士與火箭系列賽目前1-1平手。 美聯社 分享 facebook 衛冕軍勇士隊在NBA西區總冠軍賽第2戰踢到鐵板，火箭在「大鬍子」哈登（ames Harden）帶領下團隊多點開花，全場轟進16顆三分球，讓火箭以127：105扳平系列賽，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在一次訪談中表示，球員們在經歷了上一戰的失利後，會帶著一種榮譽感和目標去打球，他也表示，外界關注格林（Draymond Green）總是在他的數據上，這對格林而言是不公平的。

打完系列賽前兩戰，火箭與勇士各取得1勝，第3戰將回到勇士主場進行，柯爾說：「我知道下一場比賽，奧克蘭主場將十分震撼，而我知道球隊在經歷了上一場的失利後，我們的球員將會帶著一種榮譽感和目標去打球。」

柯爾也談到，外界總是關注格林在季後賽第2輪對上鵜鶘可以繳出平均「大三元」的數據，不過到了西區總冠軍賽，前兩戰打完只得到場均得分5.5分、7.5籃板、7.5助攻的數據，對此柯爾認為，這對格林來說是不公平的，甚至表示「大三元」數據是「沒有用的東西」。

「數據不重要，每個系列賽都是不同的，鵜鶘打的是一種相對鬆散的節奏，所以每個人的數據都會上升，那麼誰會在乎這些數據呢？」柯爾説，「說實話『大三元』沒什麼用，就是看起來好看一些。現在比賽有些不同了，所以數據也不一樣，每輪系列賽都代表著不同的挑戰。」

「誰會去關心『大三元』、數據這些呢？」柯爾認為，現在最關心的就是如何取得下一場的勝利，也認為格林是一位竭盡全力的求勝者，是他看過最具競爭力的球員之一。