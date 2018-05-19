NBA／交易狀元籤？ 太陽總管：持開放態度

2018-05-19 17:30 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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隊史成軍以來首度拿到狀元籤，太陽隊上下可說是歡欣鼓舞，不過根據NBA住名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，太陽總管麥克唐諾（Ryan McDonough）透露，太陽對於交易狀元籤持開放態度。

「我們願意傾聽有關狀元籤的報價，」麥克唐諾表示，「隨著選秀日慢慢接近，經過很多試訓、面試、體檢流程，我們得到的資訊會比現在更多，所以我們對談判持完全開放的態度。」

麥克唐諾也強調：「環顧整個聯盟，有很多經驗豐富的老手，我認為有些球員是我們願意用狀元籤去換。」

在這之前，麥克唐諾曾表示球隊不太可能把狀元籤當交易籌碼，不過為了追求更多的可能性，麥克唐諾也稍微修正說法，倘若能夠得到滿意的報價，交易並非完全不可行。

重建多年的太陽，在今年選秀會上擁有4個順位，除了狀元籤外，還包括首輪第16順位、第二輪31順位和第二輪59順位。球團也期盼透過今年的補強，讓球隊實力大幅提升。

在模擬選秀上，一般預料太陽將會選擇潛力十足的中鋒長人艾頓（Deandre Ayton），對於艾頓的評價，麥克唐諾表示：「他擁有驚人的身體素質，而且身高、對抗性和運動能力都很出色。老實說，他在進攻端沒有太多問題，但和許多年輕球員一樣，他需要在防守方面做得更好。」

自從2009-10年打進西區決賽以來，太陽已經連續8年未嚐季後賽滋味，近3季更是拿不到25勝，堪稱是隊史最黑暗的時期。今年這枚狀元籤的降臨，能否為鳳凰城開啟另一個契機，相信太陽球迷都十分期待著。