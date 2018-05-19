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NBA／歐洲金童聲勢高 唐西奇還不確定投入選秀

2018-05-19 16:10NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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歐冠賽四強決戰登場，選秀聲勢極高的唐西奇（Luka Doncic）在今天比賽中攻下全隊最高16分，外加7籃板2助攻，幫助皇家馬德里以92比83擊敗莫斯科中央陸軍，挺進最後冠軍賽。

年僅19歲的唐西奇，在去年幫助斯洛維尼亞首度坐下歐錦賽金牌後，今年賽季表現更加成熟，他在西班牙聯賽和歐冠聯賽累積出場賽51場，平均上場時間24.9分鐘，得到15分5.2籃板4.7助攻1.1抄截。

倘若唐西奇能夠率領皇家馬德里奪下歐冠聯賽冠軍，那麼他將會在20歲以前就拿到歐錦賽和歐冠冠軍，這可以說是非凡的成就，即便是當年的籃球金童彼卓維奇（Drazen Petrovic）也要到25歲才能達成這項里程碑。

雖說唐西奇是本季選秀的大熱門，不過在四強賽前他卻放出消息。「我還不確定這是否是我在歐洲聯賽的最後兩場比賽。我們還沒有做出最終決定，可能要等到賽季結束後才會做出決定。」

唐西奇這項表態或許也將對今年的選秀投入一些變數。

部分媒體揣測唐西奇的言論是否是針對擁有榜眼籤的國王，因為一般認為握有狀元籤的太陽很有機會挑選在地中鋒艾頓（Deandre Ayton）。

不過對於這些影射，唐西奇的經紀人達菲（Bill Duffy）出面澄清，唐西奇不會以放棄登陸NBA作為威脅，從而挑選想加入的球隊。

「他從未對任何一支NBA球隊表達過任何特別的想法。」達菲說。

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