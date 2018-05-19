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NBA／下戰作客勇士 哈登：保持侵略性

2018-05-19 00:28聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

火箭第三戰將作客勇士隊。 （路透）
火箭第三戰將作客勇士隊。 （路透）
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在西區冠軍賽第二戰靠著角色球員扳平戰局後，火箭隊台灣時間後天將前往勇士隊主場作客，火箭「大鬍子」哈登表示，雖然在勇士主場的兩場比賽肯定不好打，但他將會幫助球隊繼續保持進攻侵略性。

火箭在系列賽第二戰靠著葛登、塔克和亞瑞查三人聯手進帳六十八分，以及防守端成功牽制杜蘭特以外的勇士球員，避免在主場苦吞二連敗，並將戰局扳平。

而這一勝也讓火箭維持了本賽季在哈登和保羅同時登場的情況下，還未吞過連敗的紀錄，火箭哈登說：「第一場輸球確實激勵了我們，在與爵士隊的系列賽中我們輸掉第二場後，第三、四場大家又找回專注力拿下勝利，這跟我們前一戰的處境有點像。」

對於接下來兩戰將再作客甲骨文球場，哈登強調雖然比賽將變得更加艱辛，但球隊的狀態正持續上升中，「輸掉第一戰後，迫使我們打得更有侵略性，我們下一場比賽必須保持相同的心態，如果能做到，肯定會有好事發生。」

而在系列賽第二戰出現火力斷層的勇士，球隊主控柯瑞該場比賽僅拿下十六分，且還在防守端頻頻遭到火箭「打點」，賽後一度傳出柯瑞是受到膝傷影響個人表現，不過他在昨天受訪時澄清絕無此事：「我感覺很棒，只是剛開始有點找不到節奏，我認為有些出手是不錯的，且有機會幫助球隊扭轉戰局，可惜那是個讓人沮喪的夜晚。」

火箭哈登柯瑞杜蘭特勇士

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