NBA／暴龍難跨騎士障礙 總裁：首戰若贏將不同

2018-05-19 10:06 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



暴龍被騎士橫掃仍耿耿於懷，總裁也有感而發認為首戰該贏未贏是關鍵。 NBA 分享 facebook

打出隊史最佳單季59勝，並且以東區頭號種子身份直闖季後賽，暴龍原本被看好有機會更上層樓，但在第二輪面對老對手騎士，暴龍仍然無能為力，眼睜睜慘遭騎士橫掃出局，連續3年倒在騎士腳下，還吞下季後賽對戰10連敗的苦果，甚至連總教練凱西最終都遭到開除。

對暴龍來說，這個賽季結束得如此難以下嚥。但球隊卻是無能為力阻擋這一切的發生。

近日暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）接受採訪時表示，如果暴龍在第二輪的首戰能夠拿下來，整個系列賽戰況或許就有所不同。

「我感到確實非常失望。這就是聯盟中的細微差別，差距可能就是那一點，第一戰的失利對我們打擊非常大。對全隊而言，不管是什麼原因導致的失利，那確實是一個轉折點，我們從此再也沒有回到正軌。」尤基利說。

面對首輪苦戰7場、疲憊不堪的騎士，士氣正旺的暴龍在首戰一路壓制著騎士，但第四節暴龍頻頻在籃下放槍，錯失將比分拉開的良機，加上擋不住詹姆斯的進攻，騎士最後逆轉戰局，在延長賽拿下這場勝利。暴龍球員和滿場球迷的臉上充斥著一種無力感。

而隨著騎士第二戰的大勝和詹姆斯在第三戰的致命絕殺，攻守已經亂套的暴龍，整體士氣一落千丈，再也無法和騎士相抗衡。

尤基利明確表示，如果暴龍可以贏得第一戰，全隊在接下來的系列賽將會有所不同。「這是毫無疑問的。」尤基利說。

對尤基利來說，下一季除非有重大的交易案件發生，否則暴龍這幾位主力的合約都還持續著，團隊薪資空間幾乎已經塞滿，很難再有補強空間。但不管如何，暴龍面對騎士和詹姆斯的心魔，如今看來確實無解，能否有所克服也成了暴龍全隊上下都必須正視的問題。