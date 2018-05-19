親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

NBA／暴龍難跨騎士障礙 總裁：首戰若贏將不同

2018-05-19 10:06NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

暴龍被騎士橫掃仍耿耿於懷，總裁也有感而發認為首戰該贏未贏是關鍵。 NBA
暴龍被騎士橫掃仍耿耿於懷，總裁也有感而發認為首戰該贏未贏是關鍵。 NBA
分享

打出隊史最佳單季59勝，並且以東區頭號種子身份直闖季後賽，暴龍原本被看好有機會更上層樓，但在第二輪面對老對手騎士，暴龍仍然無能為力，眼睜睜慘遭騎士橫掃出局，連續3年倒在騎士腳下，還吞下季後賽對戰10連敗的苦果，甚至連總教練凱西最終都遭到開除。

對暴龍來說，這個賽季結束得如此難以下嚥。但球隊卻是無能為力阻擋這一切的發生。

近日暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）接受採訪時表示，如果暴龍在第二輪的首戰能夠拿下來，整個系列賽戰況或許就有所不同。

「我感到確實非常失望。這就是聯盟中的細微差別，差距可能就是那一點，第一戰的失利對我們打擊非常大。對全隊而言，不管是什麼原因導致的失利，那確實是一個轉折點，我們從此再也沒有回到正軌。」尤基利說。

面對首輪苦戰7場、疲憊不堪的騎士，士氣正旺的暴龍在首戰一路壓制著騎士，但第四節暴龍頻頻在籃下放槍，錯失將比分拉開的良機，加上擋不住詹姆斯的進攻，騎士最後逆轉戰局，在延長賽拿下這場勝利。暴龍球員和滿場球迷的臉上充斥著一種無力感。

而隨著騎士第二戰的大勝和詹姆斯在第三戰的致命絕殺，攻守已經亂套的暴龍，整體士氣一落千丈，再也無法和騎士相抗衡。

尤基利明確表示，如果暴龍可以贏得第一戰，全隊在接下來的系列賽將會有所不同。「這是毫無疑問的。」尤基利說。

對尤基利來說，下一季除非有重大的交易案件發生，否則暴龍這幾位主力的合約都還持續著，團隊薪資空間幾乎已經塞滿，很難再有補強空間。但不管如何，暴龍面對騎士和詹姆斯的心魔，如今看來確實無解，能否有所克服也成了暴龍全隊上下都必須正視的問題。

相關新聞

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00

NBA／被指偷走厄文 綠衫軍總管：交易很公平

2018-05-19 09:29

NBA／腿傷無礙恢復訓練 保羅更擔心槍擊事件

2018-05-19 08:54

NBA／火箭G3作客勇士 哈登：保持侵略性

2018-05-19 00:28

NBA／格林商業頭腦佳 早註冊漢普頓5人組商標

2018-05-18 17:24

NBA／膝傷復出表現有落差 柯瑞成勇士漏洞？

2018-05-18 18:03

NBA／馬蹄鐵和抽一半雪茄 細數樂透選秀幸運物

2018-05-18 17:45

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-17 11:21

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-16 11:01

NBA／主場龍客場蟲 綠衫軍最大隱憂

2018-05-18 17:06

NBA／快艇獲2後段樂透籤 考驗衛斯特選人眼光

2018-05-18 15:32

NBA／寶貝三千煩惱絲 泰托姆罕為人知的執著

2018-05-18 15:30

NBA／打破測試營紀錄 班霸239公分臂展吸睛

2018-05-18 15:20

NBA／頸部扭傷無大礙 詹姆斯完成所有訓練

2018-05-18 13:25

NBA／老鷹施羅德求去 點名公鹿溜馬為理想東家

2018-05-18 13:00

NBA／熱愛打小白球 柯瑞有望主辦PGA巡迴賽

2018-05-18 11:14

NBA／「死亡五小」無敵？ 杜蘭特：非不可戰勝

2018-05-18 10:23

NBA／詹皇英雄球孤立無援 史密斯：要給他幫助

2018-05-18 10:13

NBA／公鹿公布新教頭 字母哥：開心替他效力

2018-05-18 09:38

NBA／皮爾斯預言 若騎士落敗詹姆斯將出走

2018-05-18 08:25

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00

尼克新教頭十選一 為何費茲戴爾能打敗傑克森？

2018-05-15 07:00

一大四小拚五小 火箭vs.勇士刺殺終點戰

2018-05-14 07:00

爵士頑強抵抗難變新招 保羅終摸西決地板

2018-05-12 10:10

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

爵士陣容捉襟見肘 已難擋火箭高歌前進

2018-05-08 19:15

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／「死亡五小」無敵？ 杜蘭特：非不可戰勝

2018-05-18 10:23

MLB／大谷第6轟出爐 中斷天使21局無得分乾旱

2018-05-18 13:29

NBA／打破測試營紀錄 班霸239公分臂展吸睛

2018-05-18 15:20

MLB／比較美、日職 大谷翔平：差別在速度

2018-05-18 17:36

NBA／格林商業頭腦佳 早註冊漢普頓5人組商標

2018-05-18 17:24

籃球／替好朋友宣傳 林書豪惡搞周杰倫宣傳照

2018-05-18 11:43

NBA／寶貝三千煩惱絲 泰托姆罕為人知的執著

2018-05-18 15:30

NBA／頸部扭傷無大礙 詹姆斯完成所有訓練

2018-05-18 13:25

韓職／王維中5局好投 拿下本季第4勝

2018-05-18 20:51

NBA／膝傷復出表現有落差 柯瑞成勇士漏洞？

2018-05-18 18:03

NBA／老鷹施羅德求去 點名公鹿溜馬為理想東家

2018-05-18 13:00

韓職／王維中表現亮眼 日職歐力士派人調查

2018-05-19 08:13

NBA／主場龍客場蟲 綠衫軍最大隱憂

2018-05-18 17:06

NBA／馬蹄鐵和抽一半雪茄 細數樂透選秀幸運物

2018-05-18 17:45

韓職／王維中復出 5局無失分勝投候選退場

2018-05-18 19:42

50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00

NBA／熱愛打小白球 柯瑞有望主辦PGA巡迴賽

2018-05-18 11:14

韓職／王維中5局無失分 教頭：扛起王牌責任

2018-05-19 00:16

羽球／戴資穎獲總統教育獎 25萬獎金全做公益

2018-05-18 15:19

NBA／火箭G3作客勇士 哈登：保持侵略性

2018-05-19 00:28

NBA／暴龍難跨騎士障礙 總裁：首戰若贏將不同

2018-05-19 10:06

MiLB／李振昌連3場無失分 江少慶被打爆吞首敗

2018-05-18 13:23

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-18 13:40

NBA／快艇獲2後段樂透籤 考驗衛斯特選人眼光

2018-05-18 15:32

棒球／棒協若交棒辜仲諒 廖正井：非常放心

2018-05-18 16:24

MLB／差點又被完封勝 大谷開轟也沒用

2018-05-19 00:27

中職／獅隊牛棚成罩門 教練團要找良藥

2018-05-18 18:15

MLB／對金鶯完投失2分 普萊斯奪第4勝

2018-05-18 12:03

世足／內馬爾領銜華麗鋒線 巴西誓雪恥再捧金盃

2018-05-19 07:00

中職／兄弟假先發再破功 鄭凱文救援砸鍋吞敗

2018-05-19 00:24

NBA／腿傷無礙恢復訓練 保羅更擔心槍擊事件

2018-05-19 08:54

MLB／今日戰績表 大谷開轟無助天使奪勝

2018-05-18 15:15

田徑／近兩年首位5米 許德敬釜山撐竿跳摘金

2018-05-18 18:15

韓職／台灣近期將簽轉播權 看的到王維中賽事了

2018-05-18 16:59

中職／朱育賢9上致勝安 猿苦戰4小時收5連勝

2018-05-18 22:53

田徑／許家班傳人亮眼 許德敬南韓跳過5公尺

2018-05-18 23:15

中職／朱俊祥歸隊 隊友虧：剩下的都給你投

2018-05-18 18:53

棒球／棒協明天舉行改選 新任理事長31日亮相

2018-05-18 15:47

NBA／被指偷走厄文 綠衫軍總管：交易很公平

2018-05-19 09:29

世足／內馬爾術後復出 稱面臨生涯最大挑戰

2018-05-18 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top