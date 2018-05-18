NBA／格林商業頭腦佳 早註冊漢普頓5人組商標

2018-05-18 17:24 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



勇士隊格林。 美聯社 分享 facebook

由柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala）、杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）組成的「漢普頓5人組」，隨著登上先發且被不斷炒作後，關注度大增，這也讓人嗅到背後潛藏巨大商機。

美國八卦媒體就揭露，美國專利及商標局其實早在2017年就收到「漢普頓5人組」註冊申請，而其他可能專利商標持有者可以申請駁回的期限也已過去，換言之申請者只要再補1份文件就能完成整個註冊手續。

而該註冊申請者不是別人就是「漢普頓5人組」其中之一的格林，未來此商標將可運用在運動飲料、運動提袋、手機護套、耳機等等產品上。

有趣的是這個暱稱創造人是過去灣區資深體育記者川上提姆（Tim Kawakami），他才在上周自己專欄中提到，假如有人有權得到此暱稱的專利商標，那麼應該也是這5個人。

此外值得一提的是，「漢普頓5人組」之所以得名，是因為杜蘭特在漢普頓當地豪宅接待有意招募自己的勇士代表團，這處豪宅最近也被擺到市場待價而沽，據房仲說法目前的喊價是約1500萬美金，而2016年夏天時杜蘭特租用此處10天時間，一共花費了10萬美金。