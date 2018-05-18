NBA／主場龍客場蟲 綠衫軍最大隱憂

2018-05-18 17:06 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



如何解決塞爾蒂克客場一條龍問題，主帥史蒂文斯可得多費心了。 美聯社 分享 facebook

主場優勢是兵家必爭之物，事實證明，塞爾蒂克隊真的很需要主場優勢。

在今年NBA季後賽中，塞爾蒂克在波士頓主場戰績為九戰全勝，而且發揮地淋漓盡致，在這九場比賽中，投籃命中率為47％，三分球命中率39％。

不過，儘管本季在例行賽客場戰績是NBA第三好，塞爾蒂克隊到了季後賽，在客場的表現就明顯下滑，戰績1勝4敗，投籃命中率41％、三分球命中率31％。

也因此，當騎士隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示「塞爾蒂克在客場表現並不好」時，史馬特（Marcus Smart）並沒有覺得被看輕，這名「綠衫軍」主力後衛坦言，這是事實。

「我們在客場確實打不好，我們很清楚這件事，」史馬特說，「所以，別隊認為在主場能打敗我們，是很正常的事；但是，籃球美妙的地方，就在於一場比賽就能扭轉情勢，你永遠不知道事情會不會改變。」

塞爾蒂克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）表示，季後賽首輪他們取得2：0領先後，接下來三場在密爾瓦基的比賽都失利，球員們確實有點嚇到了，因為他們沒想到公鹿隊竟然能如此反擊。往好處想，塞爾蒂克隊也清醒了，不會再大意。

「我們就像被賞了耳光一樣，」史馬特說，「我們不能再這樣，我們必須得讓騎士隊更不好過，教練的安排，我們一定要確實執行。」