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50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起？

2018-05-19 07:00NBA台灣 Marion

據說在正式抽籤前，ESPN記者洛威（Zach Lowe）找上了代表太陽參加抽籤的傑克森（Josh Jackson），並問他有沒有佩帶什麼幸運物：

「有啊，我穿了我的幸運內褲。」傑克森說。

『我還可以繼續問下去嗎？』「呃，不要吧。」

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無論如何，感謝傑克森的內褲加持，也讓我們知道，原來布克（Devin Booker）都是不穿內褲的....呃不是，總之，在經過讓人心臟快停止的公佈儀式之後，成軍50年來還沒拿過冠軍、也從未抽過狀元籤的太陽，終於解鎖其中一項人生成就了。當然，另一項也請儘快，我可能沒辦法再等50年了。

天生的狀元靈氣

除此之外，在文章的一開始我還要先加碼感謝另一個人，雖然這個人現在已經不在太陽了，那就是本季被邀請參加太陽訓練營，開季後也短暫的在太陽待了一小段時間，雖然沒有任何出賽紀錄，但是狀元靈氣顯然還是有留下，沒錯，這個人就是2013年的選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）。

聽到班奈特這個名字，大家可能只會想到他是NBA史上最慘的狀元之一，但可能不知道他的另一項「偉大成就」？

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回顧班奈特的職業生涯，狀元這個名詞對他來說簡直如影隨形，除了他自己本身就是2013狀元以外，2014年他在騎士、騎士抽到狀元，2015年在灰狼、灰狼抽到狀元，2017年在籃網、籃網抽到狀元，2018年在太陽(雖然沒有出賽紀錄)，太陽抽到狀元......

是的，大家可能注意到中間漏了一年，因為2016年他在暴龍，而當年有進季後賽的暴龍沒有樂透籤可以抽，當然也就不可能抽到狀元。

換句話說，只要有機會上牌桌，目前班奈特當年度所屬球隊的抽籤紀錄還是百戰百勝，尤其在聯盟即將從下季開始調整抽籤機率之後，像班奈特這種不是季後賽就是狀元籤的天選之子，大家不該給他一份長約嗎？

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狀元籤選誰？

雖然是本季「坦」最兇的三支球隊中唯一僥倖抽中前三順位，還很幸運的靠著班奈特的靈氣加持抽中狀元籤，不過對於「坦克大戰」的難兄難弟，却在抽籤失利的灰熊和小牛，我還真的酸不下去，畢竟太陽自己這幾年籤運也是爛得可以，連續抽第四順位抽到明明只是一年一度的星際大戰日放個「May the 4th be with you」配上布克的照片，都能讓太陽迷崩潰半天，大家都不是什麼貴族球隊，誰沒有落魄的時候，做人還是要懂得留餘地。

根據太陽總管麥克唐諾（Ryan McDonough）的說法，除非有球隊願意拿出還有多年優質合約的年輕明星球員，太陽都不會考慮交易狀元籤，基本上目前全聯盟符合這條件的球員用手數可能都嫌太多，也多半是各隊的非賣品，換句話說沒有太大意外的話，這枚狀元籤太陽應該是要自用了，畢竟集氣50年才換到這一枚，交易出去未免太敗人品。

DeAndre Ayton NBA
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至於自用的話，目前看起來機率最高的人選，就是中學時期舉家搬到鳳凰城定居，大學也就近在亞歷桑納大學就讀的大一中鋒艾頓（DeAndre Ayton），他本人也在日前接受訪問時，大方表示自己非常樂意為家鄉球隊效力，甚至在樂透抽籤現場就迫不及待戴上太陽的帽子輸誠了，雖然我是不知道這樣的發言是把抽到他的傑克森放在哪裡啦......

「說真的，我已經在想像我在鳳凰城打球的樣子了，我彷彿可以看到歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）二代的組合，對吧，布克？」

整體來說，由於所有競爭對手幾乎都在球季中的某段時間自爆，雖然被質疑防守不佳、但至少相對沒出什麼大狀況的艾頓目前確實是狀元最大熱門人選，靠著不錯的低位腳步和水準以上的跳投，球風神似尼克傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）的奧頓，在傳統中鋒快從聯盟中絕跡的年代，也確實是本屆前段新秀中相對較安全的選擇，加上太陽目前急需禁區支援、艾頓又是鳳凰城本地人的情況下，不管從哪個角度來看，太陽似乎都應該選擇艾頓才對。

Luka Doncic NBA
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不過這世界上沒有100%的事，尤其艾頓雖然幾乎被各界一致看好成為狀元，但實際上今年選秀前4-5個順位的差距並不如想像中的那麼大，加上太陽總管麥克唐諾以往又是每年都要測試至少70名新秀的試訓狂魔，很難說絕對不可能出現讓大家跌破眼鏡的發展，比如說另一名土生土長鳳凰城人巴格利（Marvin Bagley）、或者大家都知道是太陽新任總教練柯柯斯柯夫（Igor Kokoskov）的國家隊愛將唐西奇（Luka Doncic），都還是保有一點點逆襲的可能性。

當然，在艾頓狀元聲勢超高、又是本地人的情況下，麥克唐諾未必頂得住輿論壓力選其他人，因此除非在接下來的試訓發生決定性的意外狀況，否則太陽隊史的第一枚狀元籤，艾頓的呼聲應該還是最高的。

Marvin Bagley NBA
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最後，在即將到來的選秀會之前，今年我預計也會延續最近兩三年在官網連載的新秀系列文章，到時候會再對本屆幾名熱門新秀做進一步的分析，就請大家耐心等待了。

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