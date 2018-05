50年狀元魔咒破除 太陽從西邊升起?

2018-05-19 Marion



據說在正式抽籤前,ESPN記者洛威(Zach Lowe)找上了代表太陽參加抽籤的傑克森(Josh Jackson),並問他有沒有佩帶什麼幸運物:

「有啊,我穿了我的幸運內褲。」傑克森說。

『我還可以繼續問下去嗎?』「呃,不要吧。」

無論如何,感謝傑克森的內褲加持,也讓我們知道,原來布克(Devin Booker)都是不穿內褲的....呃不是,總之,在經過讓人心臟快停止的公佈儀式之後,成軍50年來還沒拿過冠軍、也從未抽過狀元籤的太陽,終於解鎖其中一項人生成就了。當然,另一項也請儘快,我可能沒辦法再等50年了。

天生的狀元靈氣

除此之外,在文章的一開始我還要先加碼感謝另一個人,雖然這個人現在已經不在太陽了,那就是本季被邀請參加太陽訓練營,開季後也短暫的在太陽待了一小段時間,雖然沒有任何出賽紀錄,但是狀元靈氣顯然還是有留下,沒錯,這個人就是2013年的選秀狀元班奈特(Anthony Bennett)。

聽到班奈特這個名字,大家可能只會想到他是NBA史上最慘的狀元之一,但可能不知道他的另一項「偉大成就」?

回顧班奈特的職業生涯,狀元這個名詞對他來說簡直如影隨形,除了他自己本身就是2013狀元以外,2014年他在騎士、騎士抽到狀元,2015年在灰狼、灰狼抽到狀元,2017年在籃網、籃網抽到狀元,2018年在太陽(雖然沒有出賽紀錄),太陽抽到狀元......

是的,大家可能注意到中間漏了一年,因為2016年他在暴龍,而當年有進季後賽的暴龍沒有樂透籤可以抽,當然也就不可能抽到狀元。

換句話說,只要有機會上牌桌,目前班奈特當年度所屬球隊的抽籤紀錄還是百戰百勝,尤其在聯盟即將從下季開始調整抽籤機率之後,像班奈特這種不是季後賽就是狀元籤的天選之子,大家不該給他一份長約嗎?

狀元籤選誰?

雖然是本季「坦」最兇的三支球隊中唯一僥倖抽中前三順位,還很幸運的靠著班奈特的靈氣加持抽中狀元籤,不過對於「坦克大戰」的難兄難弟,却在抽籤失利的灰熊和小牛,我還真的酸不下去,畢竟太陽自己這幾年籤運也是爛得可以,連續抽第四順位抽到明明只是一年一度的星際大戰日放個「May the 4th be with you」配上布克的照片,都能讓太陽迷崩潰半天,大家都不是什麼貴族球隊,誰沒有落魄的時候,做人還是要懂得留餘地。

根據太陽總管麥克唐諾(Ryan McDonough)的說法,除非有球隊願意拿出還有多年優質合約的年輕明星球員,太陽都不會考慮交易狀元籤,基本上目前全聯盟符合這條件的球員用手數可能都嫌太多,也多半是各隊的非賣品,換句話說沒有太大意外的話,這枚狀元籤太陽應該是要自用了,畢竟集氣50年才換到這一枚,交易出去未免太敗人品。

至於自用的話,目前看起來機率最高的人選,就是中學時期舉家搬到鳳凰城定居,大學也就近在亞歷桑納大學就讀的大一中鋒艾頓(DeAndre Ayton),他本人也在日前接受訪問時,大方表示自己非常樂意為家鄉球隊效力,甚至在樂透抽籤現場就迫不及待戴上太陽的帽子輸誠了,雖然我是不知道這樣的發言是把抽到他的傑克森放在哪裡啦......

「說真的,我已經在想像我在鳳凰城打球的樣子了,我彷彿可以看到歐尼爾(Shaquille O'Neal)和布萊恩(Kobe Bryant)二代的組合,對吧,布克?」

整體來說,由於所有競爭對手幾乎都在球季中的某段時間自爆,雖然被質疑防守不佳、但至少相對沒出什麼大狀況的艾頓目前確實是狀元最大熱門人選,靠著不錯的低位腳步和水準以上的跳投,球風神似尼克傳奇中鋒尤英(Patrick Ewing)的奧頓,在傳統中鋒快從聯盟中絕跡的年代,也確實是本屆前段新秀中相對較安全的選擇,加上太陽目前急需禁區支援、艾頓又是鳳凰城本地人的情況下,不管從哪個角度來看,太陽似乎都應該選擇艾頓才對。

不過這世界上沒有100%的事,尤其艾頓雖然幾乎被各界一致看好成為狀元,但實際上今年選秀前4-5個順位的差距並不如想像中的那麼大,加上太陽總管麥克唐諾以往又是每年都要測試至少70名新秀的試訓狂魔,很難說絕對不可能出現讓大家跌破眼鏡的發展,比如說另一名土生土長鳳凰城人巴格利(Marvin Bagley)、或者大家都知道是太陽新任總教練柯柯斯柯夫(Igor Kokoskov)的國家隊愛將唐西奇(Luka Doncic),都還是保有一點點逆襲的可能性。

當然,在艾頓狀元聲勢超高、又是本地人的情況下,麥克唐諾未必頂得住輿論壓力選其他人,因此除非在接下來的試訓發生決定性的意外狀況,否則太陽隊史的第一枚狀元籤,艾頓的呼聲應該還是最高的。

最後,在即將到來的選秀會之前,今年我預計也會延續最近兩三年在官網連載的新秀系列文章,到時候會再對本屆幾名熱門新秀做進一步的分析,就請大家耐心等待了。

