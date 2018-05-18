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NBA／熱愛打小白球 柯瑞有望主辦PGA巡迴賽

2018-05-18 11:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞愛打高爾夫，他的團隊正積極想取得PGA巡迴賽的主辦資格。 路透
柯瑞愛打高爾夫，他的團隊正積極想取得PGA巡迴賽的主辦資格。 路透
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勇士隊「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）熱愛打小白球是眾所皆知的事情，據《ESPN》報導，柯瑞的團隊正積極想取得PGA巡迴賽的主辦資格；過去曾有前美國職棒球員賈拉吉歐拉（Joe Garagiola）主辦Tucson公開賽，若是柯瑞成功爭取到主辦資格，將成為第2位跨領域主辦美巡賽的運動員。

根據消息來源指出，柯瑞的代表正與PGA就巡迴賽的市場與贊助方面等事項進行協商，該賽事將會在2019年秋季舉行。

與柯瑞家族合作超過25年的常務董事Frank Zecca不願證實這份協議已被簽署，但承認對話已經發生，「除了家庭和籃球外，慈善、投資、科技還有高爾夫都在他（柯瑞）心中有很高的位置，另外廚藝、社區還有灣區同樣也是很重要。」

報導指出，這份協議十分低調的原因，在於勇士仍在為衛冕繼續努力中，他希望能將專注力放在比賽中。PGA官方也證實正與柯瑞團隊談論過，PGA發言人Laura Neal表示，「毫無疑問，柯瑞對於這項運動的熱情還有支持，替PGA巡迴賽帶來年輕的、全新的觀眾族群，我們對於能與這樣一位指標性的籃球運動員合作感到十分興奮。」

去年8月柯瑞曾在PGA巡迴賽次級的威巡賽（Web.com Tour）小試身手，之前還在飯店裡練習打高爾夫球，不小心將飯店房間玻璃打碎。

柯瑞高爾夫

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