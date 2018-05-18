NBA／「真理」皮爾斯預言 若騎士落敗詹姆斯將出走

2018-05-18 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）在今年夏天可選擇跳脫合約成為自由球員，球季後動向也成為外界關注焦點之一，而NBA分區總冠軍賽正如火如荼的進行中，打完前兩戰，騎士在7戰4勝制的系列賽以0勝2負落後塞爾蒂克；對此「真理」皮爾斯（Paul Pierce）認為，若是最終騎士遭到「綠衫軍」淘汰，詹姆斯就會再度離開球隊。

2010年的NBA東區季後賽第2輪，塞爾蒂克以4勝2負淘汰了騎士，2個月後，詹姆斯宣佈加盟熱火，與波許（Chris Bosh）、韋德（Dwyane Wade）組成「LCD」連線，3人合力替熱火寫下2連霸的紀錄。

今年夏天，詹姆斯可選擇跳脫合約成為自由球員，外界也持續關注詹姆斯季後的動向，「真理」皮爾斯對此表示，若是塞爾蒂克在東區總冠軍賽中擊敗騎士，詹姆斯將會重演8年前的劇本，離開球隊。皮爾斯說：「我們可能會看到歷史重演的一幕，這是有趣的部分，因為如果塞爾蒂克擊敗他們（騎士），我們都知道他（詹姆斯）將會離開騎士。」

「當時我們是東區最頂尖的小前鋒，過去我們之間有過許多精彩的交手，你永遠不會忘記，他（詹姆斯）是NBA歷史上最偉大的球員之一，我們可以看到他現在在球場上的統治力。」不過身為「綠衫軍」的傳奇球星，皮爾斯仍堅信塞爾蒂克能夠奪冠的信念，他認為，雖然詹姆斯有能力可以獨自撐起一支球隊，不過塞爾蒂克可以運用團隊力量去迎戰對手。

目前東區總冠軍賽打完前兩戰，塞爾蒂克以2勝0負取得領先，第3戰將在台灣時間20日回到騎士主場進行。