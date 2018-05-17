NBA／勇士狂輸22分 柯爾：被火箭踹屁股

2018-05-17 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士末節中段就換下主力放棄比賽，杜蘭特攻下全場最高38分也很無奈。 美聯社 分享 facebook

《季後賽西區對戰表》

NBA衛冕軍勇士隊今天在西區冠軍賽第2戰踢到鐵板，火箭隊在「大鬍子」哈登（James Harden）領軍下點點開花，全隊飆進16記三分外線，以127：105扳平系列賽；慘輸結果讓勇士教頭柯爾（Steve Kerr）形容被「踹了屁股」。

「我們在第一節出現7次失誤，讓他們得到很多信心，還讓他們拿到很多籃板，發動轉換快攻。」柯爾賽後記者會提到，除自己發揮不佳，也要肯定對手打出很好的內容，「他們每個人都上緊發條，我們則得到應得的結果，被他們踹了屁股。」

火箭在上半場就飆進10記三分球，且進攻不只集中在哈登和保羅（Chris Paul），首戰只得1分的塔克（PJ Tucker）上半場就6投5中轟下14分、全場外線6投5中貢獻生涯季後賽新高22分，連兩年入圍最佳第六人的葛登（Eric Gordon）也貢獻6記三分球在內27分。

首戰落敗的火箭曾被批評打法有問題，今天漂亮扳平戰局，火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）也可以一吐怨氣，他霸氣的說：「我們可以以自己打法在任何地方、任何時間擊敗任何人，有些人或許不喜歡這個樣子，不好意思，這就是我們的最佳方式。」

系列賽第3戰將於21日移師勇士主場。