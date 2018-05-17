NBA／綠衫軍發威 詹姆斯42分大三元白搭

2018-05-17 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



洛齊爾（左）在詹姆斯面前演出灌籃美技 。 法新社 分享 facebook

在系列賽首戰以廿五分差距贏球後，塞爾蒂克隊昨天繼續為騎士隊帶來震撼教育，在上半場打完還七分落後的情況下，塞爾蒂克第三節靠洛齊爾單節進帳十四分逆轉戰局，最終以一○七比九十四收下二連勝。

系列賽首戰慘敗後，騎士昨天首節在詹姆斯領軍下打出絕佳開局，光是在第一節詹姆斯就拿下廿一分，一度取得十分領先優勢，不過在上半場最後三分多鐘時，詹姆斯在一次進攻過程中遭到塞爾蒂克泰托姆撞傷下巴，一度退場接受治療。

而這一撞也讓雙方氣勢轉換，下半場塞爾蒂克洛齊爾挺身而出，不僅單節進帳十四分，還在詹姆斯追防下完成雙手爆扣，助隊在第三節中段逆轉戰局，讓綠衫軍帶著二連勝前往克里夫蘭作客。

「我們抵擋了對手在上半場颳起的風暴，這對我們來說是最鼓舞人心的事。」塞爾蒂克總教練史蒂文斯在談到騎士上半場的猛攻，與球隊下半場逆轉時說：「在今年的比賽中，我們好幾次都在開賽打得不好，讓對手一路碾壓我們，但今晚我們逆轉了戰局，讓對手追不上。」

詹姆斯昨天雖然拿下四十二分、十二助攻、十籃板的大三元數據，但對於球隊帶著系列賽○比二劣勢回到克里夫蘭，他強調，接下來將輪到騎士守護主場：「我將會連夜趕回家與家人、我的的母親見面，然後重新調整，我不會因為這兩戰的結果而失眠，我會重新思考要如何幫助球隊取勝。」