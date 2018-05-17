親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

NBA／綠衫軍發威 詹姆斯42分大三元白搭

2018-05-17 00:42聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

洛齊爾（左）在詹姆斯面前演出灌籃美技 。 法新社
洛齊爾（左）在詹姆斯面前演出灌籃美技 。 法新社
分享

在系列賽首戰以廿五分差距贏球後，塞爾蒂克隊昨天繼續為騎士隊帶來震撼教育，在上半場打完還七分落後的情況下，塞爾蒂克第三節靠洛齊爾單節進帳十四分逆轉戰局，最終以一○七比九十四收下二連勝。

系列賽首戰慘敗後，騎士昨天首節在詹姆斯領軍下打出絕佳開局，光是在第一節詹姆斯就拿下廿一分，一度取得十分領先優勢，不過在上半場最後三分多鐘時，詹姆斯在一次進攻過程中遭到塞爾蒂克泰托姆撞傷下巴，一度退場接受治療。

而這一撞也讓雙方氣勢轉換，下半場塞爾蒂克洛齊爾挺身而出，不僅單節進帳十四分，還在詹姆斯追防下完成雙手爆扣，助隊在第三節中段逆轉戰局，讓綠衫軍帶著二連勝前往克里夫蘭作客。

「我們抵擋了對手在上半場颳起的風暴，這對我們來說是最鼓舞人心的事。」塞爾蒂克總教練史蒂文斯在談到騎士上半場的猛攻，與球隊下半場逆轉時說：「在今年的比賽中，我們好幾次都在開賽打得不好，讓對手一路碾壓我們，但今晚我們逆轉了戰局，讓對手追不上。」

詹姆斯昨天雖然拿下四十二分、十二助攻、十籃板的大三元數據，但對於球隊帶著系列賽○比二劣勢回到克里夫蘭，他強調，接下來將輪到騎士守護主場：「我將會連夜趕回家與家人、我的的母親見面，然後重新調整，我不會因為這兩戰的結果而失眠，我會重新思考要如何幫助球隊取勝。」

NBA戰報
NBA戰報
分享

失眠塞爾蒂克詹姆斯騎士NBA

相關新聞

NBA／太陽首獲狀元籤 艾頓馬上表態

2018-05-17 00:41

NBA／火箭想扳倒勇士 哈登：我無法獨力完成

2018-05-16 18:17

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-16 11:01

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-15 10:19

NBA／度過最難熬母親節 史馬特要為癌母拚戰

2018-05-16 19:07

短兵相接大魔王勇士 火箭首戰已現警訊

2018-05-16 17:30

NBA／樂透選秀數字遊戲 太陽延續狀元籤趨勢

2018-05-16 16:41

NBA／對手比賽「惡棍化」 泰隆魯要球員硬起來

2018-05-16 16:36

NBA／湖人選鮑爾讓兄弟聯手？ 布萊恩：能贏就好

2018-05-16 16:11

NBA／賽後不受輸球影響 詹皇只怕無人提問勒夫

2018-05-16 16:01

NBA／史密斯惡性犯規 史馬特：骯髒行徑

2018-05-16 13:09

NBA／挑戰詹姆斯記性？ 柯瑞：只記得搞砸那球

2018-05-16 12:45

NBA／詹皇42分大三元難救騎士 綠衫軍2連勝

2018-05-16 11:10

NBA／隊史50年首獲狀元籤 太陽喜迎美好結局

2018-05-16 10:30

NBA／火箭打法被批評 丹東尼：做自己就好

2018-05-16 10:05

掌握空間能力差距 勇士擊落火箭必勝絕招

2018-05-16 09:26

NBA／綠衫軍教頭好評收不完 傳奇球星：過譽了

2018-05-16 08:25

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00

NBA／勇士擅打季後賽首戰 哈登41分鎮不住KD

2018-05-16 00:04

尼克新教頭十選一 為何費茲戴爾能打敗傑克森？

2018-05-15 07:00

一大四小拚五小 火箭vs.勇士刺殺終點戰

2018-05-14 07:00

爵士頑強抵抗難變新招 保羅終摸西決地板

2018-05-12 10:10

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

爵士陣容捉襟見肘 已難擋火箭高歌前進

2018-05-08 19:15

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00
看更多

熱門文章

NBA／詹皇42分大三元難救騎士 綠衫軍2連勝

2018-05-16 11:10

NBA／史密斯惡性犯規 史馬特：骯髒行徑

2018-05-16 13:09

NBA／賽後不受輸球影響 詹皇只怕無人提問勒夫

2018-05-16 16:01

MLB／陳偉殷好投無緣勝投 馬林魚4：2勝道奇

2018-05-16 10:06

短兵相接大魔王勇士 火箭首戰已現警訊

2018-05-16 17:30

柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00

NBA／綠衫軍教頭好評收不完 傳奇球星：過譽了

2018-05-16 08:25

NBA／火箭想扳倒勇士 哈登：我無法獨力完成

2018-05-16 18:17

MLB／還原被換下時 陳偉殷疑：是不是我聽錯了

2018-05-16 13:15

NBA／挑戰詹姆斯記性？ 柯瑞：只記得搞砸那球

2018-05-16 12:45

NBA／隊史50年首獲狀元籤 太陽喜迎美好結局

2018-05-16 10:30

MLB／陳偉殷4.1局就退場 馬丁利：避免撞牆期

2018-05-16 12:02

中職／嚴重違規傷害公司形象 悍將釋出黃勝雄

2018-05-16 18:24

火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

2018-05-16 07:00

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

NBA／火箭打法被批評 丹東尼：做自己就好

2018-05-16 10:05

中職／黃勝雄約砲成性又毆妻 悍將最重祭開除令

2018-05-16 12:55

NBA／對手比賽「惡棍化」 泰隆魯要球員硬起來

2018-05-16 16:36

MLB／陳偉殷4.1局好投 83球退場面露不甘心

2018-05-16 10:12

NBA／湖人選鮑爾讓兄弟聯手？ 布萊恩：能贏就好

2018-05-16 16:11

MLB／卡諾使用禁藥 禁賽損失近1200萬美元

2018-05-16 15:47

棒球／前職棒球星被爆有小三小四 王傳家不回應

2018-05-16 09:42

MLB／田中72球退場 亞洲3投手同淪短先發

2018-05-16 11:09

MLB／手傷還在等開刀 卡諾藥檢未過禁賽80場

2018-05-16 08:12

MLB／太空人逆轉天使 大谷4支1、擦棒球打退主審

2018-05-16 13:43

MLB／楚奧特攜大谷 天使排核彈頭連線抗太空人

2018-05-16 08:27

NBA／樂透選秀數字遊戲 太陽延續狀元籤趨勢

2018-05-16 16:41

MLB／投4局提前退場 達比修：流感後遺症

2018-05-16 10:38

MLB／大谷同場身兼投打 天使可能9月落實

2018-05-16 15:45

中職／先發是「真」還是「假」? 陳琥休3天再上

2018-05-16 17:03

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-16 11:01

MLB／大谷首打第2棒 坦言不熟悉這棒次

2018-05-16 18:21

羅馬女網賽／和納達爾對練 莎娃化身小粉絲

2018-05-16 13:37

MLB／今日戰績表 紅襪不敵運動家吞下二連敗

2018-05-16 15:15

羅馬女網賽／單雙皆捷 謝淑薇將挑戰英國一姊

2018-05-16 08:50

國道路跑衝擊交通 高公局：將按里程計時收費

2018-05-16 14:14

日職／宋家豪二軍表現佳 本季首度登錄一軍

2018-05-16 16:07

日職／宋家豪本季一軍初亮相 10球解決3名軟銀打者

2018-05-16 20:20

MLB╱肘關節韌帶受傷 米多頓本季恐報銷

2018-05-16 15:42

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-16 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top