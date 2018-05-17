NBA／孤立杜蘭特 火箭末節領先破20分

2018-05-17 10:58 聯合新聞網 文字直播



哈登半場攻下14分，並且率火箭打出擅長的三分雨攻勢。 美聯社 分享 facebook

【聯合新聞網／綜合報導】

西區冠軍賽第二戰，開賽呈現不同風貌，火箭展現防守強度，讓勇士首節7次外線出手全部落空，並且壓迫勇士罕見的單節發生7次失誤，最後2分鐘又打出一波10：0攻勢，第一節打完暫時以26：21取得領先。

第二節火箭打出擅長的三分雨戰術，單節轟炸7記三分，其中塔克這節包辦三顆，半場則有10記外線，且是22投10中的高命中率，多點開花下已有四人得分達雙位數，並在本節打出38：29攻勢，前兩節打完取得64：50的雙位數領先。

勇士雖然本節也回應5記三分，但得分多集中杜蘭特身上，他攻下全場最高的18分，也是勇士唯一得分達雙位數的球員。

易籃再戰火箭貫徹本場防守意志，既然杜蘭特無解，那就只讓他得分，全力切斷他與隊友連線。而火箭此役一票副將也跳出來援助哈登，包含葛登與塔克均有雙位數貢獻，前三節打完火箭95：79續保雙位數領先。

事實上這場就像G1翻版，但雙方角色對換，杜蘭特殺進殺出攻下全場最高的36分，但其他人僅有柯瑞11分援助。

賽事文字轉播

《賽前報導》

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