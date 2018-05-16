NBA／隊史50年首獲狀元籤 太陽喜迎美好結局

2018-05-16 10:30 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



太陽擺爛得到回報，抽中選秀狀元籤。 美聯社 分享 facebook

2018年NBA選秀順位樂透抽籤結果正式出爐，握有最高25％中頭獎機率的太陽得到隊史50年來首支狀元籤，屆時將在有地緣淵源的亞利桑那大學中鋒艾頓（Deandre Ayton），或者與新任主帥柯柯斯柯夫（Igor Kokoskov）有師徒情誼的歐陸金童唐西奇（Luka Doncic）間作抉擇。

太陽總管麥克唐諾（Ryan McDonough）對此結果表示：「能夠得到狀元籤，可以得到滿滿天賦且享有各種不同選項，這是很特別也很酷，我開始覺得有些情緒上來了。」

麥克唐諾也拒絕透露球隊對於狀元人選看法，他說：「我當然不會提早揭露，等到6月22號選秀會當天才會告訴你們，我知道人們會斷下結論我們到底要選誰，但其實連我們自己都還不知道答案。」

2018年NBA選秀首輪完整順位如下：

1.太陽

2.國王

3.老鷹

4.灰熊

5.獨行俠

6.魔術

7.公牛

8.騎士（來自籃網）

9.尼克

10.76人（來自湖人）

11.黃蜂

12.快艇（來自活塞）

13.快艇

14.金塊

15.巫師

16.太陽（來自熱火）

17.公鹿

18.馬刺

19.老鷹（來自灰狼）

20.灰狼（來自雷霆）

21.爵士

22.公牛（來自鵜鶘）

23.溜馬

24.拓荒者

25.湖人（來自騎士）

26. 76人

27.塞爾蒂克

28.勇士

29.籃網

30.老鷹（來自火箭）