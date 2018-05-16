NBA／隊史50年首獲狀元籤 太陽喜迎美好結局
2018年NBA選秀順位樂透抽籤結果正式出爐，握有最高25％中頭獎機率的太陽得到隊史50年來首支狀元籤，屆時將在有地緣淵源的亞利桑那大學中鋒艾頓（Deandre Ayton），或者與新任主帥柯柯斯柯夫（Igor Kokoskov）有師徒情誼的歐陸金童唐西奇（Luka Doncic）間作抉擇。
太陽總管麥克唐諾（Ryan McDonough）對此結果表示：「能夠得到狀元籤，可以得到滿滿天賦且享有各種不同選項，這是很特別也很酷，我開始覺得有些情緒上來了。」
麥克唐諾也拒絕透露球隊對於狀元人選看法，他說：「我當然不會提早揭露，等到6月22號選秀會當天才會告訴你們，我知道人們會斷下結論我們到底要選誰，但其實連我們自己都還不知道答案。」
2018年NBA選秀首輪完整順位如下：
1.太陽
2.國王
3.老鷹
4.灰熊
5.獨行俠
6.魔術
7.公牛
8.騎士（來自籃網）
9.尼克
10.76人（來自湖人）
11.黃蜂
12.快艇（來自活塞）
13.快艇
14.金塊
15.巫師
16.太陽（來自熱火）
17.公鹿
18.馬刺
19.老鷹（來自灰狼）
20.灰狼（來自雷霆）
21.爵士
22.公牛（來自鵜鶘）
23.溜馬
24.拓荒者
25.湖人（來自騎士）
26. 76人
27.塞爾蒂克
28.勇士
29.籃網
30.老鷹（來自火箭）
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