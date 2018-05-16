火箭首戰失速 關鍵的5個魔術數字

勇士及火箭的西區冠軍戰第一戰打完，重要的攻擊都是以明星球員的個人單打完成，杜蘭特（Kevin Durant）加上湯普森（Klay Thompson）拿下65分，哈登（James Harden）則和保羅（Chris Paul）聯手拿下64分，但勇士的整體發揮更好，最終以13分收下勝利。能夠影響這個系列賽勝負的數字，當然還是主戰明星的得分效率，但除此之外，也有一些魔術數字，能夠對比賽產生有趣的預測作用。

哈登的罰球數：10

以火箭來說，許多人的第一印象就是哈登買犯的次數會直接影響球隊戰績。因為裁判的哨音不只能讓哈登以最有效率的方式得分，還能干擾對方防守心態，打得心浮氣躁，更能讓對手增加犯規數的心理壓力。

哈登過去四季都是全聯盟罰球數第一名，上一季他在三分線外買犯的總數居然還超過任何一支NBA球隊的全隊總和。而本季他造成對手犯規共505次，雖然比不上第一名的鵜鶘長人AD戴維斯（Anthony Davis，558次），但他更有辦法將犯規轉為分數。哈登全季獲得了727次的罰球機會，遠比戴維斯的598次來得多。 但有意思的是，哈登本季獲得雙位數罰球機會的37場比賽中，球隊就吞下了8敗，幾乎是全季敗場數的一半。第一戰他獲得幾次罰球呢？正好10次。

哈登在前兩輪10場比賽中有3場得到10次以上的罰球機會，結果其中火箭輸掉2場。這場對勇士的比賽哈登獲得10次罰球機會罰進8球，又輸掉了比賽。 美聯社 分享 facebook

24秒進攻違例次數：3

另外，火箭今年球季單場最高的24秒進攻違例是3次，第一戰光是上半場就發生3次，面對勇士的防守，一開始火箭打得有點遲疑。直到後來哈登及保羅肅清進攻主軸，以最具效率的個人單打為球隊進攻定調，尤其保羅無懼高大的對位防守球員，屢屢單挑得手。等到把球隊進攻氣勢打順了之後再開始傳導分球，也讓火箭有辦法在上半場追平勇士。

火箭面對勇士的嚴防在開賽初期就遇上麻煩，上半場竟然有多達3次的24秒進攻違例。 美聯社 分享 facebook

除了哈登的買犯數及球隊的失誤數之外，以下三名球員的魔術數字也和比賽結果有著微妙的關係。

卡佩拉的火鍋數：3

火箭中鋒四年級生卡佩拉（Clint Capela）這兩季在總教練丹東尼（Mike D’Antoni）的體系下大幅進步，攻守都扮演球隊要角，今年更是不動先發。今年在例行賽，卡佩拉只要單場火鍋數到達3個以上，球隊是21勝0敗。到了季後賽，卡佩拉個人3鍋的勝利函數依舊有效，火箭五戰全勝。本季至今連同季後賽，他已有三次演出單場6鍋的勁辣演出，第一戰對上勇士，一開局就賞給杜蘭特一記狠鍋。不過這場比賽他只繳出2記封阻的數據，球隊也吞下敗仗。

接下來的比賽，卡佩拉火鍋店若能繼續出貨，在內線將為火箭織起一道強力的防護網。不僅帶動球隊防守氣勢，也能增加對手選擇單刀切入禁區時的心理負擔，他在防守上的嚇阻力，確實是火箭穩定軍心的重要屏障。

火箭中鋒卡佩拉送給勇士前鋒杜蘭特一個大火鍋，這場比賽他全場共送出2次阻攻。 美聯社 分享 facebook

塔克的三分加火鍋數：1+1

至於本季才加盟火箭的P.J.塔克（P.J. Tucker），一直以來就是以防守強悍著稱。本季他的防守數據在隊上僅次於卡佩拉，但塔克的角色更加關鍵，經常能夠在緊要關頭演出令人驚艷的封阻、籃板以及三分球，加上他侵略性的球風及氣勢，讓以小搏大的他在火箭內線扮演著類似勇士格林（Draymond Green）的功能。

也因為塔克內外雙修的特性，讓他在攻守組合有個1加1的魔術數字。本季例行賽加上季後賽至今，只要他能夠單場同時演出三分球及火鍋，球隊戰績是21勝1敗，這也點出他關鍵一擊的重要性。不過第一戰塔克對上單打手感發燒的杜蘭特，基本上呈現犧牲打的狀態，無暇顧及場上更多的戰況，也讓火箭整體的發揮面受限。

火箭前鋒塔克首戰出手意願低落，全場只得1分，三分球2投都沒進，罰球3罰也只進1。 美聯社 分享 facebook

格林的季後T數：7

而從火箭的角度來看勇士球員的話，最有趣的魔術數字應該是格林的技術犯規次數。一旦在季後賽累積到達7次，球員將面臨禁賽一場的命運。技術犯規是格林強勢及情緒性球風必定伴隨的副作用，若是控制得宜，他的打法和技術犯規可以激勵士氣；一旦衝過了頭，球隊不只是損失一次球權的轉換而已，在戰況膠著的時候，也可能就此改變了比賽的勢頭，還要面對失去格林的風險。

格林本季在例行賽吞了15次技術犯規，也讓他最終沒有達到16次的禁賽標準。而到了季後賽，一開始格林打得相對低調，之前第二輪對上鵜鶘，總教練柯爾（Steve Kerr）還對媒體讚揚說至今球隊最佳的數據表現，就是格林季後賽開打之後連七場沒有領到T，沒想到第四戰就破功了。

而對上火箭第一戰才打67秒，格林就對哈登做出過當的肢體動作，馬上拿到今年季後賽的第2次技術犯規。從重播來看，這一犯很明顯地沒有必要，哈登得分之後並未做出任何明顯挑釁的反應，但格林卻大動作推擠對方，自己的脾氣也差點失控。

爾後格林每次犯規之後，都有幅度不小的抗議動作，像是在底線封阻P.J.塔克三分出手犯規，起身之後又是頻頻抱怨；在後場單擋掩護隊友推進時，火箭亞瑞查（Trevor Ariza）沒注意到格林，一頭撞上去，結果裁判又給了格林一個阻擋犯規。這一哨格林吃得是有點冤，但他每一個抗議和情緒反應，都讓他走在驅逐出場的鋼索上。只是火箭並沒有利用這個機會逼退格林，最後讓他成功地留在場上打了36分鐘，既沒多製造他的犯規麻煩，還讓他繳出9籃板9助攻，外帶2記抄截及封阻的成績。

勇士中鋒格林今天吃了1次技術犯規，心情也不是很好，火箭沒有趁機把他惹毛是相當可惜。 美聯社 分享 facebook

勇士想要在西區決賽打贏強敵火箭，確實需要格林的激情演出來為球隊加柴添火，所以接下來格林在技術犯規及強勢攻防之間的分寸拿捏非常重要。而火箭也可能從此著手，侵逼出格林更多的情緒，來增加自己更多的勝機。