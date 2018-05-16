柯爾提醒如暮鼓晨鐘 柯瑞在平凡中見偉大

2018-05-16 07:00 聯合新聞網 特約記者 聯合新聞網 特約記者 李亦伸



杜蘭特在西區冠軍賽首戰狂砍37分，幫助勇士在客場痛宰火箭，這也是他今年季後賽第4次單場攻下30分以上。 美聯社 分享 facebook

金州勇士西決第一戰客場119：106力取休士頓火箭，搶下系列賽優勢，勇士前鋒杜蘭特砍進37分，成為火箭防守端「無解」習題，射手湯普森再添28分，18次出手中有15次三分，射得火箭暈頭轉向。勇士靈魂核心後衛柯瑞15投8中，18分、8助攻、6籃板、2抄截、1失誤，數據非常平凡。

球迷看見杜蘭特進攻無解，媒體焦點在湯普森無所不在精湛投籃，勇士前鋒格林5分、9籃板、9助攻，場上效率值+19全隊最高，受到學院派和數據派高度讚揚。勇士客場贏球，論功行賞，媒體焦點，球迷話題，沒有人會想起柯瑞。

其實柯瑞才是勇士體系完美發揮，戰術執行的穩定核心，更是控制勇士比賽節奏的那個最關鍵的那個人。

柯瑞(右)帳面上的成績不如隊友亮眼，但他充份掌握勇士隊節奏，幫助隊友有更好得出手機會。 美聯社 分享 facebook

柯瑞這一戰三分手感不好，5投1中，但靠著切入、突破、傳球，出手10投7中，命中率和穩定將近七成。柯瑞多次切入得手+傳球，為勇士創造更多空間和轉移機會，他是湯普森跑動、接球就投如此順手的潤滑劑，是杜蘭特更多一對一空間的牽制點，更是勇士場上負責掌控比賽節奏的最重要軸心。

由於投籃手感不好，柯瑞在比賽中多少顯得急躁，打不出更好狀況幫助球隊，情緒和節奏自然受到影響。勇士教練柯爾在比賽時，就在板凳上提醒柯瑞：「持續保持耐心，我很喜歡你現在正在做的事，你能保護好球、掌控比賽節奏，一切就緒，我們最終會在這系列賽當中找到突破機會，你也是，持續保持這樣、保持侵略性，你的手感和情況會愈來愈好，洪水閘門終究會為你敞開」。

勇士總教練柯爾深知5小戰術(Hamptons 5)的成功與否關鍵將在柯瑞身上，因此特別交待他要保持信心，同時也要更有耐心。 美聯社 分享 facebook

柯瑞一手掌控著勇士比賽節奏和牽制力，他是勇士團隊籃球和戰術體系的軸心，沒有他的控球、供輸、牽制力和轉移球，勇士就不容易打出完美的體系和戰術策應。他出手比杜蘭特、湯普森更少，但他控球時間和控制比賽節奏時間更長，他是幫助隊友打出最好狀況和團隊體系最重要核心球員。

這種領袖角色和特殊定位，是雷霆後衛衛斯特布魯克還無法理解，也很難學會的籃球智商。衛斯特布魯克有超強個人能力，但他必須幫助喬治成為雷霆最重要進攻殺手，一如杜蘭特，他得讓安東尼成為進攻和得分最重要的機器，一如湯普森。除了分配球權、執行戰術、控制比賽節奏、為隊友傳出好球，衛斯特布魯克更需要把隊友一一融入，同時扮演場上教練，負責把球隊攻防鬼奏和戰術，執行到最完美，讓每個隊友都能很舒適的發揮自己特色和專長。

柯瑞當然會爆發，他會找到恐怖進攻和投籃手感，他也會在系列賽為勇士贏到2-3場比賽，但對勇士來說，柯瑞必須是那個體系運轉的軸心和節奏指揮官，不能只是那個負責得分、投籃和進攻的殺手。

柯瑞(左)的指揮官工作做得比保羅(右)更為出色，在接下來的比賽中他也有可能出現爆發性的得分攻勢。 美聯社 分享 facebook

對勇士來說，杜蘭特和湯普森成為兩大主要殺手已經足夠，他們需要柯瑞做好別的工作，比如：節奏掌控、防守、切入突破、破壞敵陣，並且保護籃球。

柯瑞在杜蘭特加入勇士後，他做出最大犧牲，他也不再是勇士第一或第二進攻點和終結者，但他的角色更重要、更關鍵，而且會影響到整個團隊發揮和效率。出色教練+完美領袖+無解殺手+第一流團隊防守，這就是勇士籃球的總體展現。