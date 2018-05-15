NBA／樂透抽籤將登場 諾維茨基：抽得好不如選得好

2018-05-15 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



NBA選秀樂透抽籤儀式將在明天於芝加哥舉行，各球團高層在近日都已決定抽籤人選，希望能為球隊抽回一支絕佳的順位籤，其中達拉斯獨行俠今年將有13.8％機會抽到狀元籤，不過球隊當家球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）認為，抽回一個好順位固然重要，但如何在選秀中挑進一名對球隊有貢獻的球員將更有價值，其中波士頓塞爾蒂克就是一個成功的案例。

獨行俠今年將由球團助理副總裁也是前小牛球員芬利（Michael Finley）代表出席樂透抽籤儀式，且抽中狀元籤的機率僅次於太陽和灰熊，而抽中前3順位籤的機率更高達42.6％，讓獨行俠球團對於今年抽籤儀式充滿高度期待。

不過獨行俠一哥諾維茨基在近日受訪時表示，球隊的首要目標是保住前三順位，但更重要的是在選秀會上選進一名對球隊有幫助的新秀：「當你的球隊不斷在走下坡時，選秀將會是一個能夠改變現況的方式，因為出色的年輕球員將會讓球隊有截然不同的改變。」

諾維茨基也拿出波士頓塞爾蒂克本季靠著4名自力選秀和養成的年輕球員，一路殺進東區總冠軍賽當作例子，強調他們的成功正是建構在明智的選秀策略上：「你會發現他們在過去幾年的選秀會所做的決定是相當出色的，希望今年我們也能選進一名像史密斯（Dennis Smith Jr.）這樣的球員，他本季的表現已經讓大家看到他的潛力。」