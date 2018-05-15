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NBA／哈登飆41分白搭 勇士賞火箭主場首敗

2018-05-15 11:34聯合報 記者曾思儒╱即時報導

哈登。 路透
哈登。 路透
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西區龍頭火箭隊和衛冕軍勇士隊，今天的西區冠軍賽首戰就打得火熱，兩隊上半場三分球互轟、下半場在各自球星領軍下搶分，火箭當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）更狂轟41分，但最終勝利卻由尋求連霸的勇士以119：106帶走首勝。

哈登開賽手感火燙，他開賽7分鐘前4次外線出手命中3球，包辦全隊前19分的12分，但第一節剩下3分多時碰撞倒地，雖能自行起身走回板凳區但面露痛楚；他第二節8分10秒重回賽場繼續飆分，連同節末2次灌籃，半場打完已轟下全場最高的24分，率隊以56：56和衛冕軍戰平。

勇士則派出「死亡五小」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala）、杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）先發；格林雖在開賽67秒就因對哈登「出肘」被吹技術犯規，全場也只出手5次攻下5分，但抓下9籃板還傳出9助攻，搭配杜蘭特轟下37分、湯普森的28分，勇士第三節一度取得13分領先，第四節也擋住哈登吹起的反攻號角。

27投14中的杜蘭特指出，第三節球隊防守奏效，「我則是積極搶分，保持侵略性。」

火箭今天第一節三分球13投5中，但第三節在勇士防守加壓下命中率下滑，球隊得分也只集中在「雙衛」身上，哈登最終繳出41分，保羅（Chris Paul）23分、11籃板。

火箭今天「戰犯」當屬塔克（PJ Tucker）和巴阿穆鐵（Luc Mbah a Moute），球隊例行賽2度擊敗勇士時，兩人合計都有約30分貢獻，但今天加起來卻只得1分，其中巴阿穆鐵還有3次上籃機會卻「放槍」，全場6投都失手，得分掛蛋。

兩軍第2戰將於周四（17日）登場，同樣在火箭主場豐田球場中心舉行。

杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社
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勇士哈登杜蘭特

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