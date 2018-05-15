NBA／杜蘭特轟37分 勇士119:106首戰勝火箭

2018-05-15 11:23 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



杜蘭特攻37分。 美聯社 分享 facebook

勇士第三節拉出31:24的攻勢之後，第四節勇士一度拉出有兩位數領先差距，不讓火箭有追回的機會，終場勇士以119:106擊敗火箭，摘下西區決賽系列戰首勝。勇士杜蘭特37分與火箭哈登41分互別苗頭，但勇士還有湯普森28分柯瑞18分挹注，火箭保羅23分顯得單薄。

哈登半場飆24分 火箭勇士戰成平手

西區大戰登場，火箭和勇士在上半場都展現凌厲的攻勢，雖然勇士一度在第二節取得7分領先，但火箭靠著哈登（James Harden）半場獨拿24分，迅速將比分追上，兩隊在上半場打成56比56平手。第三節杜蘭特加強火力，第三節結束勇士以87:80超前比分。

火箭攻勢依然集中在雙衛身上，以哈登和保羅（Chris Paul）為主軸的開展，兩人在上半場合拿35分，火箭團隊三分球則是21投9中，籃板球和罰球次數也取得領先優勢，也讓他們得以咬住比分。

相較於火箭的進攻集中於後場，勇士攻勢更為全面，在杜蘭特（Kevin Durant）17分的領軍之下，湯普森（Klay Thompson）也拿到12分，柯瑞（Stephen Curry）和楊恩（Nick Young）各得到9分，團隊命中率達到54.8%，壓過火箭的46.5%。

不過勇士得注意犯規問題，格林（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala）上半場都吞下3犯，格林甚至有1次技術犯規，在犯規麻煩下，勇士「死亡五小」同時搭配的時間有限，間接也影響到整體攻守的發揮，這也是火箭所樂見的情況。

西區決賽登場 杜蘭特、哈登首節互轟

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備受矚目的西區冠軍賽正式開戰，坐鎮主場的火箭一開始在哈登（James Harden）連轟9分的帶領之下，一度拉開9分領先。但勇士第一節命中率同樣驚人，也讓雙方首節打完，火箭僅以30比29些微領先。來到第二節，兩隊火力仍旺，戰成56平手不分上下，哈上半場攻下24分最高。

哈登首節飆進3記三分球，拿下12分，不過他在第一節後段不慎受傷退場，不過傷勢看起來不算嚴重。火箭首節三分球13投5中，團隊命中率也有5成水準。

勇士雖然處於追分局面，但進攻端依然處處開花，團隊命中率高達57.1%，三分球9投5中。杜蘭特（Kevin Durant）9投6中拿下13分。

值得一提的是，格林（Draymond Green）在開賽沒多久就吃下技術犯規，而伊古達拉（Andre Iguodala）首節就吞下2次犯規。