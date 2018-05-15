NBA／詹姆斯神記憶 格林：該起立歡呼

2018-05-15 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



東區冠軍賽首戰大敗後，騎士隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）細數第四節前兩分鐘每個攻防，還原現場的記憶不但讓記者室媒體送上掌聲，連正在準備西區冠軍賽的勇士隊球星格林（Draymond Green）都喊厲害。

「他（詹姆斯）不該只得到掌聲，這值得起立歡呼。」格林結束今天賽前投籃訓練後受訪提到。

昨天東區冠軍賽首戰記者會上，有記者詢問詹姆斯第四節的狀況，他一球球回溯，且包含許多細節，誰搶下籃板、傳給哪位球員、在什麼位置投籃都描述的清清楚楚，甚至連塞爾蒂克菜鳥泰托姆（Jayson Tatum）10分52秒帶球「94呎」，最後以歐洲步上籃迫使騎士喊出暫停，他都鉅細靡遺報告。

這段影片成首戰後的場外亮點，對自己記憶力頗有自信的格林提到，有時自己不用重看影片也能記得每一擊發生什麼問題，「不過，這還是讓人印象深刻。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）反應就比較淡定，他表示不驚訝詹姆斯記得這些細節，「一個好球員會記得所有事。」他點名格林也有類似能力，「我們有看去年12月或是別的時間和火箭隊交手的影片，然後大家會說『對，我記得之後發生什麼事』，我不認為這很少見，最好的球員通常有著最好的記憶力。」