NBA／騎士G2變陣 湯普森來扛霍福特

2018-05-15 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



騎士第二戰要將湯普森拉上先發。美聯社 分享 facebook 東區冠軍賽首戰慘輸25分，尤其是禁區全面失守，騎士在明天登場的第2戰決定改變先發陣容，教頭泰隆魯（Tyronn Lue）表示，要把湯普森（Tristan Thompson）拉上先發，試圖擋下塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）。

塞爾蒂克昨天以108：83留下勝利，全隊得分有60分來自禁區，且是30投22中，霍福特則是前7次出手全部命中，繳出20分、6助攻、4籃板和2阻攻的全方面數據，率隊徹底擊潰騎士。

騎士決定「變陣」要扳回一城，泰隆魯還搬出數字來增加信心，他接受ESPN訪問時提到，從數據來看，過去3年和霍福特一場比賽至少對位30次中，湯普森是防守最成功的球員，「所以這是好事情，你知道吧？」

泰隆魯第一戰原本也打算將湯普森拉上先發，但最終決定維持第二輪「橫掃」暴龍隊的組合，他解釋說：「我們系列賽前衡量過，但我們最近8戰贏7場，被擊敗前我們不打算調整，而我們這組先發（東區冠軍賽第一戰）表現不好，讓我們正視這一點。」

湯普森昨天上場20分鐘拿下8分、11籃板，遠高於本季平均的5.8分、6.6籃板；今年他僅先發過22場，不過對於明天被賦予的重任，他欣然接受。

「霍福特是非常好的球員，是名明星賽球員。」湯普森表示，對手雖強大，但早在霍福特還在老鷹隊時期，兩人就有交手紀錄，自己也曾對抗過像諾亞（Joakim Noah）、加索（Pau Gasol）等明星中鋒，「這些大個子都是很好的球員，對我來說，就是想表現更好來證明自己，我會為這些比賽做好準備。」