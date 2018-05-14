NBA／延續好運再出馬？綠衫軍老闆：更想在主場觀賽

2018-05-14 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



今年NBA選秀將於6月22日在紐約布魯克林Barclays Center舉行，而攸關選秀順位的樂透抽籤，則預定於5月16日在芝加哥舉行，去年塞爾蒂克隊老闆葛拉斯貝克（Wyc Grousbeck）代表抽籤，他也幸運的抽中狀元籤，對於今年再度來到的樂透抽籤儀式，他說：「也許今年我應該還是要去的，但我更想留在波士頓，見證G2的比賽。」

去年「綠衫軍」在季後賽次輪的搶7大戰中擊敗巫師隊，順利挺進東區總冠軍賽後，塞爾蒂克再度傳出好消息，他們派出老闆葛拉斯貝克出馬參加樂透抽籤儀式，而他也幸運地抽中狀元籤，成為繼1982年後，分區聯盟龍頭抽中狀元籤的球隊。

今年塞爾蒂克在「一哥」厄文因傷提早報銷後，仍順利晉級到東區總冠軍賽，並在今天的首戰以25分差擊敗「大帝」詹姆斯領軍的騎士隊，在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌，第2戰將在台北時間16日上午8點半繼續在波士頓進行。

「我感覺我在樂透抽籤中很幸運，也許今年我應該還是要去的，但我更想留在波士頓，見證G2的比賽。」葛拉斯貝克説， 「球隊正在征戰東區總冠軍賽，而我們也依然擁有抽到樂透籤的可能，這很棒，如果今年抽不到，那我們就明年再抽，塞爾蒂克重建靠的就是耐心。我們告訴球迷要和我們一起保持耐心，我們會在重建的過程中努力教球員如何贏球。」

截至目前為止，葛拉斯貝克對於今年「綠衫軍」的表現感到十分滿意，「這些球員們本季的表現超出了所有外人的預期，我相信他們自己都預計到自己會如此出色，但我們仍在尋找更大的提升空間。」