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NBA／本季另類焦點 球鞋彩繪爭奇鬥艷

2018-05-14 17:05NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導

美聯社
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塞爾蒂克後衛洛齊爾（Terry Rozier）今年季後賽一鳴驚人，除了場上表現受人矚目外，他臉戴電影《驚聲尖叫》面具的漫畫造型人物更是得到波士頓球迷喜愛，而洛齊爾更將此漫畫人物彩繪到球鞋上，在社群媒體引起廣大迴響。

事實上，幫助洛齊爾彩繪球鞋是位當地高四學生羅比（Dylan Robie），羅比解釋說：「洛齊爾是我最喜歡的球員之一，我覺得假如有機會替他彩繪球鞋，那一定很酷。於是，我就透過Instagram聯絡他的哥哥，讓我驚訝的是之後竟然是他本人親自回覆我，他聽過我的想法後很快就答應了。」

羅比說自己很小時候就喜歡畫畫，而在4年全家人開始進場觀看塞爾蒂克比賽，他為了表達對球隊支持心意，於是到賣場買了幾件白色T恤再彩繪上圖樣，家人發現羅比有這方面天賦和興趣，一次聖誕節便買了台T恤印刷機送給他。

羅比之後開始把自己作品推廣給球員，去年夏天就和克勞德（Jae Crowder）搭上線，不過他有些失落地說：「我設計了幾件T恤送給他，但是他收到後沒多久就被交易到了騎士。」

羅比之所以從設計彩繪T恤轉為彩繪球鞋，是因為受到當今最受球員歡迎的球鞋彩繪師Kickstradomis啟發，他說：「我看到這個人的作品，覺得自己應該也有辦法作到，於是花了1年多時間練習，才有現在成果。」

Kickstradomis本身故事也相當傳奇，他過去25歲時還借助表哥家中且睡在沙發上，有一次表哥知道他很有藝術天份，請他幫忙修復幾雙球鞋，他研究後才意外發現到球鞋彩繪這一塊。

但是他雖然之後累積不少Instagram追隨者，卻一直把此僅當作興趣偶爾經營，是約莫1年前發生一場車禍意外，他在養傷時無意中發現自己追隨者中竟包括灰狼長人唐斯（Karl-Anthony Towns），一時興起下聯絡對方，沒想到唐斯很快就答應與他合作。

Kickstradomis第一雙替唐斯打出知名度的彩繪球鞋，是去年萬聖節時他在鞋上畫出恐怖電影《13號星期五》的傑森，且把Nike的招牌商標巧妙轉化為傑森手中揮舞的兇器，就此一炮而紅，在球員間一傳十、十傳百，球鞋彩繪文化也成為本季NBA場上另類焦點。

本季多數球員分享的球鞋彩繪幾乎都出自他之手，特別是他最喜歡創作卡通漫畫主題，像是《七龍珠》系列人物，或者林書豪幾天前分享的球鞋照，上頭就有由他繪製的《火影忍者》。

Kickstradomis也透露，球鞋彩繪現在已經成為他正職工作，過往他一雙球鞋僅收費40到60美金，現在NBA球星加持後已經飛漲到每雙400到500美金，且許多廠商和NBA球團都找上門希望和他合作，他的成功也啟發像羅比這樣年輕人。

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