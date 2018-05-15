尼克新教頭十選一 為何費茲戴爾能打敗傑克森？

NBA分區冠軍賽還沒分出勝負，但剛被淘汰還是沒進季後賽的球隊已經開始進行調整教練職位的動作，多倫多暴龍隊教練凱西(Dwane Casey)即使季賽成績帶得再好，連續五年進季後賽，但沒辦法將球隊送往總冠軍賽，賽事結束沒多久，他就被暴龍隊炒掉了，他的能力與功績就被定位在執教有功、但無法將球隊推往巔峰型的教練。

談談筆者居住城市的紐約尼克隊，上周該隊為剛聘請的新教練費茲戴爾(David Fizdale)辦了場記者會做隆重介紹。紐約媒體各界認為尼克隊這一聘有點讓人意外，但不失為安全、多思慮兼有創意的一步好棋。

連拿下東區最佳戰績的暴龍總教練凱西都要捲舖蓋，何納塞克被尼克開除就沒什好抱怨，他在太陽執教的三季就是一季不如一季，尼克高層當然不敢讓他再試第三年。 歐新社資料照片 分享 facebook

尼克隊這次挑選教練一職位，著實花了不少工夫，正式與非正式的應試了約十名候選人，除費茲戴爾以外，包含前NBA球員史塔克豪斯(Jerry Stackhouse)、密西根五虎之一的哈沃德(Juwan Howard)、紐約出產的K．史密斯(Kenny Smith)、曾當過NBA球隊教練的布雷特(Davod Blatt)、伍德森(Mike Woodson)、布登豪瑟(Mike Budenholzer)和幾名現任NBA球隊的助理教練等，和本文要談且機會本來相當濃厚的紐約土產傑克森(Mark Jackson)。

本來紐約地區的球迷與媒體相當期盼紐約製造的「指揮官」傑克森能被應聘執教自己家鄉的球隊，他出生紐約市皇后區、高中念布魯克林的高中、大學念的是老牌NCAA勁旅聖約翰大學(St. John’s University)，NBA球員資歷與成績豐富，當過尼克隊員五球季。

紐約人是相當支持紐約人的，最挺他當教練的是ESPN球評S‧史密斯(Steven A. Smith)，他自己也是生於布朗士(Bronx)長於皇后區。他的論點是，尼克隊「擺爛」這麼多年了，冰凍三尺非一日之寒，甚麼人都無法在短短一兩球季讓紐約回到光榮過去，但傑克森出自紐約，他了解紐約的生態，且能滿足紐約球迷的胃口，史密斯認為傑克森能夠先將尼克隊的失敗文化做個改變，至於重回季後賽不是任何教練的首要之務，這需要一點時間和管理與球員買賣。

傑克森最後沒能回到紐約，外界普遍認為和他當時在擔任金州勇士隊教練末期時，最後因為和老闆和管理階層鬧得不愉快有關，在NBA像傑克森類似這種有才華但恃才傲物的人不少，通常這些人受球迷歡迎、卻讓老闆頭痛。但偏偏聘人的是老闆，不是球迷……。

傑克森(右)球員時代總助攻數排名NBA史上第4多。他擔任勇士隊總教練時幫助球隊大幅進步，很可惜沒有吃到最後甜美的果實。 歐新社資料照片 分享 facebook

費茲戴爾出生於洛杉磯市區，父親是白人、但是由單親的黑人母親帶大，他生長的西洛杉磯市區治安也是不好，和紐約市如布魯克林和南皇后區有得比，費茲戴爾回憶自己也是在槍口下成長，自己的親朋好友也有不乏如血幫和Crips幫的成員。他出身貧寒，外界普遍認為他能夠在紐約市的險惡城市叢林內生存。

費茲戴爾的戰術講求現代進攻法，也就是目前NBA的顯學「小球戰術」，例如他在曼菲茲灰熊隊時強調地的進攻步調和空間（Pace and Space）和所謂的中鋒非中鋒、後衛非後衛的Position-less Basketball，當時他剛當灰熊隊教練時，說服老將藍道夫(Zach Randolph)從板凳第六人出發，幫當家控衛柯利(Mike Conley)設計專門戰術，成功活化老飛人卡特(Vince Carter)，讓中鋒小加索(Marc Gasol)能自由自在地在外砍三分、又能在內線強單打，在執教第一季就帶灰熊隊進季後賽。

費茲戴爾上季改造灰熊成效不差，可惜本季受到主力球員受傷的影響，球隊戰績不佳，讓他早早就被開除。尼克找他來也希望能靠他的關係去跟詹姆斯牽線。 歐新社 分享 facebook

費茲戴爾其實在曼菲斯執教的還不錯，旗下球員包含卡特、帕森斯(Chandler Parsons)都講他好話。離開灰熊隊時的主因，應該是和隊中台柱小加索處不好有關，就這件事費茲戴爾雖然離開了灰熊隊，但之後他相當坦蕩且正面的回答此事，甚至在上周接受紐約的電台訪問時，他覺得對小加索滿抱歉的，不應該當時太強求他，認為這是一個滿值得學習的經驗，這也讓人看出費茲戴爾在處事上的圓融與知悔改。

當然紐約找來費茲戴爾，最深層的意圖就是準備在今年的自由球員市場，若爭取大帝詹姆斯(LeBron James)時，至少不會輸太多，詹姆斯今年球季結束後，他的動向會搖晃整個聯盟，目前洛杉磯湖人、費城七六人和繼續留在克里夫蘭是最有可能。費茲戴爾曾在詹皇打邁阿密熱火隊時擔任助理教練，和詹姆斯關係不錯，詹皇加入尼克的機會不大，但紐約與費茲戴爾會是爭取他時的加分賣點。