NBA／首戰輸不擔心 詹姆斯：這非NCAA三月瘋

2018-05-14 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹姆斯(右)。 美聯社 分享 facebook 帶著第二輪「橫掃」暴龍隊的氣勢挺進東區冠軍賽，騎士隊今天到波士頓踢館卻踢到鐵板，以83：108慘輸給「綠衫軍」塞爾蒂克隊，包辦全隊9失誤中7次的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）甚至記得第四節一開始每個攻防，顯現對首戰大敗的重視。

賽後記者會，有記者詢問詹姆斯第四節的狀況，他的回答是重現每一球，「發生什麼事嗎？嗯，第一球我們盡一切方式讓他們慢下來，莫里斯（Marcus Morris）跳投失手，但跟進灌籃。我們回擊，為克拉克森（Jordan Clarkson）跑一個戰術，他出手但沒進，對手抓下籃板，然後我們努力防守。」

他一球球回溯且包含許多細節，誰搶下籃板、傳給哪位球員、在什麼位置投籃都描述的清清楚楚，甚至連泰托姆（Jason Tatum）10分52秒帶球「94呎」，最後以歐洲步上籃迫使騎士喊出暫停，他都鉅細靡遺報告。

這顯然不是記者一開始提問想聽到的答案，但經過「小皇帝」不停歇的還原現場，語歇後全場除了笑聲還夾帶掌聲。

塞爾蒂克在首節就以一波21：0攻勢奠定勝基，首節以36：18領先、後三節都保持兩位數優勢；騎士第三節想反撲，節末連下6分將差距縮小到64：78，但塞爾蒂克第四節前3次出手都把握，7：0攻勢再鞏固住領先，也澆熄騎士追分氣焰。

今天16投失手11球、所得15分是今年季後賽最低的詹姆斯，重現第四節初的狀況後也提到，儘管首戰大敗，但NBA並非一戰分勝負的NCAA錦標賽，「這不是『3月瘋』，在系列賽中能找到表現更好的方式。」

他強調，過往季後賽不是沒嘗過落後滋味，對於目前狀況並不會太擔心，「不管我今天打得多糟，7次失誤或命中率不佳，我們仍是有機會打得更好。」

東區冠軍賽第2戰將於周三（16日）登場，塞爾蒂克要將本季主場戰績推進到9勝0敗。