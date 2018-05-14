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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

NBA／守死騎士 塞爾蒂克收25分大勝

2018-05-14 07:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

賽前莫里斯（右）就放話要封鎖詹姆斯（左），是整場觀戰焦點。 美聯社
賽前莫里斯（右）就放話要封鎖詹姆斯（左），是整場觀戰焦點。 美聯社
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今年季後賽保持完美主場勝率的塞爾蒂克隊，今天雖面對有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坐鎮的騎士隊仍成功「捍衛主場」，首節就拉開21分領先，加上防堵對手外線、全隊3人得分超過20分，在東區冠軍賽首戰以108：83留下漂亮勝利。

騎士只有開局7：4領先過，「綠衫軍」在4分鐘時間中打出一波21：0猛攻，就此沒讓出過優勢，第一節最多領先21分、全場最大差距達28分，痛快擊沉騎士。

賽前放話要封鎖詹姆斯的前鋒莫里斯（Marcus Morris），今天讓詹姆斯包辦全隊9次失誤中的7次，且自身進攻端表現亮眼，繳出21分、10籃板「雙10」成績，加上布朗（Jaylen Brown）的23分、8籃板，以及前7投都命中的霍福特（Al Horford）貢獻20分，寫下首戰25分大勝。

連續8年打進分區冠軍賽的詹姆斯，今天16投僅5中，全場拿下15分卻已是騎士第二高，僅次於勒夫（Kevin Love）的17分；今天詹姆斯還寫下個人季後賽新的一頁，不過並非好紀錄，騎士半場打完以35：61落後，是「小皇帝」季後賽生涯的最大差距。

塞爾蒂克兩大傷兵球星海瓦德（Gordon Hayward）和厄文（Kyrie Irving）今天都現身場邊，但都扮演啦啦隊，不過球隊一開始防守就加壓，騎士前14記三分球出手都落空，全場外線26投僅4中，首節36：18的差距創下聯盟季後賽第二大分差紀錄。

騎士第二輪以4戰橫掃暴龍隊，不料東區冠軍賽首戰卻吞下狠狠踢到鐵板，也讓「綠衫軍」本季主場戰績來到8勝0敗；兩軍第2戰將於台灣時間周三（16日）登場。

騎士詹姆斯塞爾蒂克

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