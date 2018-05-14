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一大四小拚五小 火箭vs.勇士刺殺終點戰

2018-05-14 07:00特約記者李亦伸

西區決賽「勇士vs.火箭」，這是一組火星撞地球的終極刺殺對決，例行賽戰績第一65勝火箭擁有主場優勢，衛冕軍勇士近四年來第一次不再是聯盟第一種子，今年季後賽擁有兩套陣容用來對付火箭，第一套是跟火箭一樣的部署「一大四小」，由速度和彈跳力213公分中鋒麥基先發，另一套是「五小」，麥基下，198公分鋒衛伊古達拉上先發。勇士這兩套陣容不只是今年季後賽進化版，也有針對性，主要就是用來對付火箭。

勇士vs.火箭戰術上的運用將對西區冠軍戰有關鍵性的影響，丹東尼(左)與柯爾(右)...
勇士vs.火箭戰術上的運用將對西區冠軍戰有關鍵性的影響，丹東尼(左)與柯爾(右)都想用各自的一大四小與五小陣容證明對手的打法無三小路用。 美聯社
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保羅穩定核心 火箭這次不一樣

火箭基本上玩的就是勇士「複刻版」，一大四小開局，208公分中鋒卡佩拉是內線野獸，擋拆接應，空手跑動，底線穿梭，只要跟保羅、哈登打好擋拆、空中接應，卡佩拉就是一名15分、15籃板禁區野獸。

今年火箭變得不同又可怕在於「保羅的加入」，保羅讓火箭核心更穩定，擋拆選擇更多，創造更多空間和出手機會，一對一單打也更多，關鍵球更有把握，火箭不再只靠哈登一個人獨撐進攻大局和擔任進攻戰術發起點。

頂級控衛保羅(左)不但讓火箭核心更為穩定，也讓哈登(右)也有較多的喘息空間，不會...
頂級控衛保羅(左)不但讓火箭核心更為穩定，也讓哈登(右)也有較多的喘息空間，不會出現去年季後賽力氣放盡的冏況。 美聯社
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火箭今年季後賽每場失誤僅9.7次，失分16隊最少，失誤更少，失分更少，防守效率值更高，擋拆+一對一戰術比重更多，比賽節奏更慢更穩，這一切都是因為控球後衛保羅加盟。

火箭也能像勇士一樣玩「五小」，卡佩拉下，208公分射手型大前鋒安德森或第六人葛登上先發。但這套陣容的防守、籃板和面對勇士「對位」，肯定會有大麻煩，防守強度和製造「錯位」能力都不及勇士，可能會被勇士完殺。

火箭需要卡佩拉(右)繼續展現他在禁區的強大破壞力，否則改用五小先發後將會遇上更大...
火箭需要卡佩拉(右)繼續展現他在禁區的強大破壞力，否則改用五小先發後將會遇上更大的麻煩。 美聯社
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五小戰術三大效用 勇士不怕禁區被殺爆

勇士基本上會以「五小」先發做為主打火箭陣式，主要目的有幾個。一是可以無限換防，提升速度和回防能力，卡佩拉是有速度和爆發力長人，但他需要保羅和哈登的擋拆供輸，沒有這兩名超級後衛的擋拆、傳球、策應，卡佩拉就失去進攻作用和牽制力，只剩下二波籃板+防守。

二是改變比賽節奏，創造更多「錯位」和出手空間。勇士最可怕進攻武器有三，一是柯瑞外線牽制力+擋拆，二是杜蘭特的擋拆+一對一，三是射手湯普森的弱邊空手跑動掩護，另外勇士也會利用防守反擊，進行快速攻防轉換，這是勇士另一套主要必殺技。

杜蘭特(右)本季對火箭兩場出賽，投籃命中率高達5成，生涯季後賽對火箭出賽6場，投...
杜蘭特(右)本季對火箭兩場出賽，投籃命中率高達5成，生涯季後賽對火箭出賽6場，投籃命中率也高達48.5%。 美聯社
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三是彌補禁區沒有強勢長人劣勢。五小陣容主要在提速、改變節奏、拉開空間+無限換防和有利包夾壓迫防守，相對這也是勇士教練柯爾刻意要掩蓋勇士內線沒有強悍長人負責攻防軸心的策略。

季後賽首輪馬刺大前鋒艾德里奇，二輪鵜鶘大前鋒戴維斯都殺爆勇士禁區，但勇士還是沒垮，反而利用一大四小或五小部署，創造更多錯位攻防，改變比賽節奏，這就是勇士籃球像「變形蟲」千變萬化優勢。

火箭最重要的三種進攻武器是擋拆之後加一對一，再加三分球，火箭本季可怕在於多了保羅這個擋拆專家和一對一，進攻穩定性和持續力也跟著提升，失誤更少，防守更頑強高效。火箭本季更強更好更穩，一切都因為保羅，勇士更有針對性和變化多端攻防武器，關鍵在教練柯爾的調整和布局。

這個系列賽雙方均勢五五波，勇士攻防兩端稍具優勢和整體性，過關機率大一些。火箭想要淘汰勇士，哈登和保羅的一對一和三分火力必須要非常順手而且擋不住才有可能。

火箭

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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