NBA／帕克恢復自由身 稱若轉隊也不是世界末日

2018-05-13 14:55 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



歐新社 分享 facebook

帕克（Tony Parker）將在今年夏天成為自由球員，儘管過去外界多半視他和馬刺再續前緣為必然發展，帕克日前對外發言卻並未如此斬釘截鐵。

帕克談到：「我續留馬刺這件事還不是定數，我對所有提案都是持開放態度，我當然希望能整個職業生涯都待在聖安東尼奧，不過顯然職業運動是門生意，我們都得作出對自己有利的決定。」

帕克續言：「我效力馬刺17年了，我會一輩子都懷念這裡，但假如我真的換別的球隊，那也不是世界末日。」

帕克也再度重申自己希望在NBA打滿20個賽季的心願，「我不認為自己會放下籃球，我還希望再打3年，想辦法達成20個賽季的里程碑。」

這番最新發言也呼應帕克4月份訪談內容，他當時說：「我還想繼續打球，至於是不是繼續待在聖安東尼奧，我們得再看看，每個人都知道我想留下來，但是自由球員市場總是瘋狂的，所以我們得再看看。」

帕克本季場均上場時間僅排全隊第10，甚至比大自己5歲的吉諾布里（Manu Ginobili）少，這情況到了季後賽依舊沒有改善。

此外，考量到帕克本季的薪水在全隊排第4高，且馬刺必須處理迫在眉睫的雷納德（Kawhi Leonard）羅生門，決定是否開出最高頂薪提前續約留人，加上格林（Danny Green）和蓋伊（Rudy Gay）下季也都握有球員選項，馬刺確實將面臨1個充滿未知數的休賽季。