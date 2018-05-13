NBA／提前判勇士西冠勝出 美國賭場有特殊理由

2018-05-13 14:55 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

儘管西區冠軍賽第1戰得等到台灣時間15日上午9時才正式登場，更遑論系列戰誰是贏家根本仍是未知數，拉斯維加斯1家賭場卻已經先行認定勇士為西區冠軍得主，如果是下注此一結果的彩迷現在就可以兌換獎金。

會出現此一奇特現象並不是該賭場未卜先知，百分百斷言勇士將擊敗火箭，贏得西區冠軍，而是因為該賭場所有者為火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta），賭場為了利益迴避在費爾提塔去年9月入主球隊後，就將與火箭相關的博奕選項排除在外。

換句話說，因為爭奪西區冠軍的隊伍只剩勇士和火箭，而彩迷在該賭場是無法下注火箭，所以勇士成為唯一勝出的選項。與此同理，若到時實際情況是火箭晉級，該賭場的總冠軍得主也將是東區冠軍賽勝出方，意即騎士或塞爾蒂克。

該賭場負責人表示：「我們已經認定勇士是西冠贏家，彩迷可以把彩券拿來換錢了。」他也透露自己這段期間最常被問到的就是為何在此不能下注火箭，他說：「這很瘋狂，因為是2支備受矚目的隊伍互相對決，我們幾乎天天都在回答這個問題。」

事實上，賭場所有者因為擁有職業隊伍而必須利益迴避，不得在自己賭場接受下注自己球隊的狀況早有先例，像是塞爾蒂克的股東之一也是拉斯維加斯1家賭場老闆，該賭場就不提供任何有關塞爾蒂克的博奕選項，而像是過去UFC格鬥聯盟股東也有類似例子，直到出售持股後才恢復開放投注UFC賽事。