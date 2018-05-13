NBA／壞孩子軍團成員發聲 先選詹姆斯不挑喬丹

2018-05-13 13:50 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



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詹姆斯（LeBron James）今年季後賽再創生涯高峰，特別是上演兩記扣人心弦的絕殺，更加彰顯他在最高層級的競爭強度下的無所不能，這也讓詹姆斯和喬丹（Michael Jordan）的歷史地位比較又浮上檯面，過去活塞「壞孩子軍團」核心成員之一的馬洪（Rick Mahorn）日前受訪也對此提出自己的觀點。

馬洪說：「這兩個人之間，我會選詹姆斯。背後原因呢？因為詹姆斯能打5個位置，這是為什麼他最恐怖之處，你該找誰防守他呢？他可是能打5個位置，而喬丹頂多能打3個位置。」

馬洪進一步說：「你當然得尊敬喬丹的成就，他在場上是頭不折不扣的野獸，假如你把他放到現代籃球規則底下，他大概會比任何人都要獲得更多罰球機會。對我來說，歷史有一批人是確實為籃球帶來翻天覆地的變革，詹姆斯是1個，而喬丹顯然也是，但是要我選的話，你實在找不到第2個能打所有位置、又有6呎8吋且是250磅重的傢伙。」

過去「壞孩子軍團」曾被視為公牛與喬丹難以踰越的高牆，球隊也在1989年和1990年完成2連霸功業，其中銅牆鐵壁的防守至今依然為人津津樂道，馬洪日前受訪時也被問到是否有信心封鎖現今的勇士。

他強調，很多人都忘記「壞孩子軍團」陣中擁有許多位能防守不同位置的球員，像是「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）就是對位杜蘭特（Kevin Durant）絕佳的不二人選，而他自己過去也能從「J博士」歐文（Julius Erving）守到「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），要制衡勇士進攻絕對游刃有餘。

馬洪也談到自己認為封鎖勇士最好策略，「我們會讓格林（Draymond Green）試著拿50分，假如他真的能辦到，那就是他的本領，但你得試著讓他得50分。或者，你讓杜蘭特拿50分，然後封鎖住其他人，關鍵是暴露勇士弱點，避免讓他們發揮強項。」