NBA／詹姆斯決定前 前總管：厄文盼圍繞自己建隊

2018-05-13 13:40 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



詹姆斯(右)與厄文。 NBA 分享 facebook

詹姆斯（LeBron James）2014年休賽季宣佈加入前，前任騎士總管葛里芬（David Griffin）透露，厄文（Kyrie Irving）其實曾積極以球隊主力球星身份招攬其他自由球員加入。

葛里芬日前上網路廣播節目時確認：「厄文招攬了所有願意和我們碰面的自由球員，而且他確實成功得到部份球員的口頭應允。他們都很期待和厄文同隊，但我們得等詹姆斯做出最後決定，因為顯然若他願意回歸，我們將得到當代最偉大的球員，所以我們肯定必須等。」

葛里芬續道：「不過，厄文確實很積極圍繞自己建隊，像是亞瑞查（Trevor Ariza）就是個例子，他本來已經答應加入，還有其他人也是如此。」葛里芬雖未明說其他人是誰，但根據日後本人說法，海瓦德（Gordon Hayward）很可能是其中之一。

海瓦德在2017年加入塞爾蒂克時，和厄文共同召開加盟記者會時說：「我過去在2014年曾造訪克里夫蘭，當時是受限自由球員身份，厄文來到會議現場，向我說明假如我加入，那麼這支球隊將擁有很有趣的組合，他試著招攬我來，但是之後詹姆斯就宣佈回歸，於是整件事就告吹了。」

事實上，厄文2014年曾積極追求其他自由球員，到後來詹姆斯幾乎是無預警宣告回歸，且之後即在球隊人事權享有厄文無法企及的影響力，被不少內部人士視為最後厄文選擇單飛的主要徵兆之一。