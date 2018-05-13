NBA／連8年闖分區決賽 詹皇要打出史詩級比賽

2018-05-13 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹姆斯。 美聯社 分享 facebook NBA分區冠軍賽明天登場，台灣時間凌晨3時30分由東區打頭陣，執教功力備受讚揚的塞爾蒂克隊教頭史蒂文斯（Brad Stevens），若能率「綠衫軍」擊敗由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊，就是對帶兵功力的直接肯定。

塞爾蒂克今年在兩大球星海瓦德（Gordon Hayward）及厄文（Kyrie Irving）賽季提前報銷下，仍一路闖進分區冠軍賽，史蒂文斯帶隊能力屢受讚揚；但詹姆斯認為綠衫軍教頭今年得到的讚揚已經有點誇大，自己能做的就是率隊再一次前進總冠軍賽。

「這是我連續第8年的分區冠軍賽，如果取得成功，我就有機會再搶總冠軍。」今年季後賽已2度演出「絕殺」的詹姆斯提到，在大場面出賽一直是打NBA的夢想，迄今仍不變，明天在對決首戰，他將試著打出足以列入史冊的比賽。

西區冠軍賽將由衛冕軍勇士隊和西區龍頭火箭隊正面碰頭，首戰將於台灣時間15日上午9時登場。

勇士今年雖讓出例行賽龍頭位置，但教頭柯爾（Steve Kerr）對球隊仍充滿信心，並且強調自家成員可是擁有冠軍戒的選手，「對我來說，最困難的就是第一枚，不管身為個人或團隊，你不知道能否做到。」當首冠到手，大家對總冠軍的企圖就會更渴望，因為已經體驗過不可思議的感受。

「我喜歡我們的位置，我們知道自己是衛冕軍，知道過去幾年我們拿過幾座總冠軍，讓我們朝向再一冠，這是進入系列賽的一個很好的感覺。」柯爾說。

勇士和火箭都是擅長外圍投射的隊伍，勇士成員一面讚揚火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）的小球戰術改變聯盟生態，一面強調做好踢館準備，季後賽第二輪歸隊的柯瑞（Stephen Curry）認為球隊正打出最佳表現，搶下首勝是當然目標。

和連3年打進總冠軍賽的勇士相較，火箭是相隔2季才再走到西區冠軍賽，且不論2015年的西區冠軍賽或是2016年第一輪，火箭都沒能闖過勇士這關；今年有保羅（Chris Paul）助拳，例行賽曾寫下主場20連勝的火箭將力求留下首戰勝利。