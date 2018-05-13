NBA／詹姆斯出手難度攀升 前總管：厄文挑戰所致

2018-05-13 10:24 NBA台灣 udn記者陳元廷／綜合外電報導



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前任騎士總管葛里芬（David Griffin）卸任後成為媒體節目常客，他日前擔任網路廣播節目訪談來賓時，被主持人問到對於詹姆斯（LeBron James）今年季後賽有別於過往刻意展現花俏進攻技巧的看法，給出一段相當有趣的回答。

主持人問道：「詹姆斯現在面對的挑戰不是其他人而是他自己，他好像在說，『噢，我很好奇自己這樣投不投得進，讓我來試試吧』，我不記得詹姆斯過去曾經這樣，你的看法呢？」

葛里芬對此回應說：「說來好笑，這大概就是命運指使，我想這點很大程度得歸功於厄文（Kyrie Irving），因為厄文天生就是你說的這樣一個人，他喜歡嘗試非慣用手的高難度投籃，他完全沒有理由這麼做，但他就是想。」

「過去（Iman Shumpert）在練習時不間斷地和薛姆波特打1對1，厄文就常常這樣做，而詹姆斯也因此順應此一風氣，開始做這些姿勢奇怪、單腳起跳且左手投籃的招式，或者他會沒有特別理由卻刻意轉身上籃。」

葛里芬進一步強調：「我認為，厄文以某種奇妙方式影響了詹姆斯，讓他開始問自己，『你知道，我其實還有更多技術能琢磨，我不擅長左手拋投，我也不擅長刁鑽角度打板上籃』，而這些正是厄文招牌，所以他帶給詹姆斯新的挑戰，詹姆斯也希望能辦到這些。」

「對我而言，這就是關於詹姆斯最棒的內幕故事，那就是他是如此出色，他可以把任何招式融入自己比賽，真的不存在任何東西是你可以做給他看，但是他卻學不會的。」