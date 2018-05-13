NBA／季後賽展現價值 灰狼想留羅斯

2018-05-13 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



灰狼有意留住羅斯。 美聯社 分享 facebook 本季NBA旅程雖已結束，對灰狼隊來說，相隔14年重返季後賽仍是突破，球團也為新球季開始布局，其中一項動作就是留住「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）。

根據美國體育新媒體《運動員The Athletic》報導，灰狼對和羅斯續約有高度興趣，下個球季羅斯有望和公牛隊時期合作的教頭錫柏杜（Tom Thibodeau）繼續合作。

29歲的羅斯在例行賽尾聲加入灰狼，9場例行賽平均表現是5.8分、1.2助攻，不過季後賽「玫瑰」表現提高一個檔次，主要擔任提格（Jeff Teague）替補，平均繳出14.2分、2.6助攻和1.8籃板，展現出球星價值。

儘管羅斯因多次膝傷，表現和摘下年度MVP的巔峰期已無法相提並論，不過去年在尼克隊他平均仍有18分成績，而灰狼有許多充滿天分的年輕球員，他的經驗值具有帶領作用，且和錫柏杜有一定默契，成灰狼想續約的原因之一。

美媒預測，羅斯就算續約，在球隊角色也不會太吃重，但能帶著年僅22歲、灰狼備受期待的後衛瓊斯（Tyus Jones）前進，再加上唐斯（Karl-Anthony Towns）、巴特勒（Jimmy Butler）和維金斯（Andrew Wiggins），接續幾季灰狼也將繼續衝擊季後賽。