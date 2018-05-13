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NBA／東區決賽不缺席 海瓦德：相信球隊會獲勝

2018-05-13 08:35聯合報 記者曾思儒╱即時報導

海瓦德。 美聯社
海瓦德。 美聯社
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雖然無法上場效力，塞爾蒂克隊海瓦德（Gordon Hayward）東區冠軍賽仍不缺席，「綠衫軍」教頭史蒂文斯（Brad Stevens）透露，原本在印第安納波利斯進行復健的海瓦德已經回到波士頓，明天登場的東區冠軍賽第1戰也將隨隊迎接騎士隊踢館。

「他這周已經飛回來了，他明天比賽會隨行。」史蒂文斯今天受訪提到，儘管海瓦德季初就成為傷兵，無法參與球隊的晉級歷程，但能見證球隊在東區冠軍賽的開場會是很好的感受，「他也漸入佳境了，但我們也必須在少了海瓦德和厄文（Kyrie Irving）下找出最佳陣容。」

海瓦德球季開幕戰就宣告球季報銷，但他積極復健，不時透過部落格分享近況和想法，東區冠軍賽前他也寫下新的文章，讚揚球隊今年表現，並且相信球隊能擊敗詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊，勇闖總冠軍賽。

「這是團隊的努力成果，我們進攻點點開花，防守上也將執行戰術。」海瓦德強調，成功不是因為特定一個球員，而是全隊的付出，相信屆時也能阻擋季後賽表現驚人的詹姆斯，「他表現出不可思議的水準，很難相信他已經打15年了，還能有這樣表現。」

海瓦德提到，自己寫部落格好幾季了，每次到季後賽，部落格內容總會和詹姆斯相關，「一年復一年，他都帶著球隊前進，你無法阻止他，但我們必須盡一切去讓他慢下來，不能讓他主導這個系列賽。」

他表示，說要擋下詹姆斯當然是知易行難，不過球隊整年已經展現出可以擊敗聯盟任何隊伍的能力，「我們也將打出絕佳內容，擊敗他們4次，我們做得到，我深信不疑。」

海瓦德詹姆斯騎士
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