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NBA／厄文當軍師 綠衫軍盼找出詹姆斯缺陷

2018-05-12 11:42聯合報 記者劉肇育╱即時報導

波士頓塞爾蒂克與克里夫蘭騎士將在14日舉行東區冠軍賽首戰，而為了應對今年季後賽表現猶如鬼神般的騎士詹姆斯（LeBorn James），塞爾蒂克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）透露，在過去幾天已經與厄文（Kyrie Irving）進行討論，希望藉由兩人過去當隊友的經驗找出詹姆斯的缺陷。

詹姆斯在今年季後賽繳出平均34.3分數據，主要原因正在於騎士幾名下半季加盟的新血以及副手勒夫（Kevin Love）的表現並不如預期，不過在與暴龍的系列賽中，騎士其他球員的手感慢慢回升，也讓詹姆斯得到喘息空間，但塞爾蒂克很清楚，要想重返總冠軍賽就必須從限制詹姆斯做起。

塞爾蒂克總教練史蒂文斯在今天透露，在球隊確定拿下東區冠軍賽門票後，已與賽季提前報銷的球隊主控厄文密集交流，希望從他過去與騎士諸將的合作經驗中找出對付詹姆斯和其他騎士老班底的方法。

不僅教練團在前置作業上下了一番苦功，塞爾蒂克球員對於即將開打的分區冠軍賽也是信心滿滿，球隊後衛洛齊爾（Terry Rozier）說：「很多人都不看好我們，但我們始終相信著彼此且不會束手就擒，畢竟在那麼多的傷病狀況下我們還是拿下東區第2名，這說明我們整季都在做對的事情。」

而布朗（Jaylen Brown）在談到詹姆斯的表現時則說：「他的數據並沒有讓我感到吃驚，畢竟他一直都維持著這樣的優勢且銳不可擋，不過我們會在精神和心理上做好準備，拿出最佳表現。」

塞爾蒂克詹姆斯騎士
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