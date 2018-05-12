NBA／相隔兩年再戰西冠 火箭、勇士戰力更對等

2018-05-12 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



西區冠軍賽是聯盟前兩種子勇士與火箭對決，被外界視為總冠軍賽提前開打，系列賽很可能苦戰到第七場才會分出勝負。 歐新社 分享 facebook

西區龍頭休士頓火箭與衛冕軍金州勇士今年將在分區總冠軍賽再度交鋒，其中火箭本季在保羅（Chris Paul）加盟後，實力與三年前相比有著顯著的提升，不過勇士在四巨頭以及總教練柯爾（Steve Kerr）所強調的冠軍經驗加持下，在前兩輪賽事中完全不失衛冕軍風範，在實力變得更加對等的情況下，系列賽很可能苦戰到第七場才會分出勝負。

保羅在本季加盟火箭之前，沒有人預期得到他與「大鬍子」哈登（James Harden）間的合作會是如此暢快，不但未造成彼此的負擔與壓縮，反倒發揮相輔相臣的效果，讓保羅一圓打分區冠軍賽的夢想，他也是火箭在這個系列賽的關鍵人物。

與三年前哈登攜手「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）晉級西區冠軍賽時不同，今年保羅幾乎是贏得哈登的完全信任，包括在與爵士系列賽的關門戰中，保羅在哈登帶病出賽情況下將責任一肩扛起，單場進帳41分、單節猛轟20分都創下個人紀錄，讓哈登樂得將球權送交到他手中，也等同於是向外界宣告，今年的火箭不是守住哈登就能夠擊敗的。

至於勇士與三年前最大的不同之處就在於杜蘭特（Kevin Durant）的存在，在前兩輪柯瑞（Stephen Curry）缺陣抑或是剛歸隊還在尋找球感時，不論是要挺身扛起球隊或是扮演功能型角色讓隊友充分發揮，杜蘭特都能完美詮釋，加上他與火箭亞瑞查（Trevor Ariza）或是巴阿穆鐵（Luc Richard Mbah a Moute）的對位都有著絕對的優勢，對於火箭來說仍是個無解的難題。

除了四巨頭的優異個人能力所能帶來的對戰優勢外，勇士的「爭冠經驗」也比火箭高出不止一個檔次，就如同主帥柯爾（Steve Kerr）所說，「拿下第一座冠軍往往是最困難的，因為你對可能遇到的狀況一無所知。」

不過攤開今年兩隊的先發與板凳戰力，火箭確實是聯盟中少數能與勇士相提並論的球隊，尤其是在保羅的加盟與年輕中鋒卡佩拉（Clint Capela）的持續成長下，火箭擁有的攻守武器都不至於屈居下風，兩隊都必須做好7場抗戰的心理準備。