NBA／剛獲同業票選最佳教練 暴龍主帥遭開除

2018-05-12 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍總教練凱西剛在教練協會票選中被選為今年的年度最佳教練，今天卻遭球團開除。 美聯社 分享 facebook

帶領多倫多暴龍在例行賽寫下隊史新高的59勝並登上東區龍頭寶座，讓凱西（Dwane Casey）在昨天的教練協會票選中被選為今年的年度最佳教練，不過連續兩年在季後賽遭到克里夫蘭騎士橫掃後，今天傳出凱西遭暴龍球團開除。

凱西在2011年接掌暴龍兵符後，花了3年的時間就將球隊帶進「後波許（Chris Bosh）時代」的第一次季後賽，並且以球隊雙槍德羅展（DeMar DeRozan）與羅瑞（Kyle Lowry）為基石，將暴龍打造成連年闖進季後賽的東區勁旅，不過連續三年暴龍都在季後賽遭到騎士攔路，包括近兩年皆是被橫掃出局，讓凱西在季後傳出飯碗不保。

今天暴龍球團也由總裁尤基利（Masai Ujiri）公布了這項人事異動，他在聲明中提到：「經過仔細的考慮，我認為這是一個非常艱難但球團必須要採取的步驟，做為一個團隊我們一直在努力成長和試圖進步到下個水平，我們要感謝凱西為這個球團所做的一切，並祝他在未來一切順利，他對於我們球隊的文化建立有著很大的貢獻，我們也為此感到驕傲。」

在凱西離隊後暴龍也隨即展開尋找新主帥的腳步，包括前老鷹總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）、助理教練諾斯（Nick Nurse）和史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）都傳出是可能的接替人選。