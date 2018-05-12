爵士頑強抵抗難變新招 保羅終摸西決地板

2018-05-12 10:10 NBA台灣 monmo



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前日的火箭爵士第五戰，即使爵士仍奮戰到最後，在連奇蹟之希望的米契爾（Donovan Mitchell）都傷停後，最終仍不支倒地，尤其無法阻擋保羅（Chris Paul）生涯首次打進分區冠軍賽的決心，最終火箭順利於主場父老面前晉級，也先恭喜保羅，寫下生涯季後賽新高的41分外掛10助攻0失誤表現，確實值得完成夢想。

本場依舊如第四戰，以類似的局面展開了比賽。火箭的攻防佈陣已驗證收效無需大動作調整，爵士在人員缺少情況下，也難再變出新招，只能繼續祭出早前已用過的老把戲，用更多的持球進攻，試圖切傳出一條生路，球權大量集中於對內最會持球單打的米契爾和巴克斯手上。

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雖然這場比賽兩人表現優異，卻難以扭轉整隊本來就不擅長這樣打法的生疏感，替補控衛內托（Raul Neto）此役也兼負起類似角色，5投0中，克勞德（Jae Crowder）延續上一戰冰冷手感11投2中，這樣的零星砲火，實難撼動火箭優秀的團隊防守。

第四戰第二節曾經米契爾與奧尼爾（Royce O'Neale）攻下了全隊25分中的22分，此戰這兩位一年級生又分別成為陣中得分第一&第三多的球員，第二多的則是季賽幾乎坐好坐滿板凳的巴克斯，整支球隊得分託付給「菜鳥」跟「雪人」，可想而見是被逼入角落才出此險招。

即便如此，今天的爵士還是讓火箭捏了把冷汗。前一篇筆者曾說：爵士想贏需要點相當大的奇蹟，或者火箭當機中邪，本場差點湊齊了這兩個條件。

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雖然米契爾沒能打出50分，但創下本季季後賽第二次單節20+的得分，在今年之前聯盟已經20年沒有任何新人拿下哪怕一次！這也拜火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）一次有別以往的調度，或許是為了保護卡佩拉（Clint Capela）的犯規問題，第三節開賽不多久就把3犯的卡佩拉換下，補防協防者變成努內（Nene）後，加上米契爾嘗試不同的對策，加入了中距離跳投與三分投射，宛如進攻萬花筒般防不勝防，方能一舉把火箭打到從領先變落後的緊張局勢。

另一方面，藉由保羅賽後的發言，才知道哈登（James Harden）這場比賽可能帶病上陣，僅繳出18分4助攻的表現；加上打到第五戰，此前成為攻防雙重罩門的戈貝爾（Rudy Gobert）總算於防守及卡位端有了進步，尤其在腳步移動及防守站位上有了提升，「餅皇」卡佩拉輕鬆被「餵餅」的回合少了很多，爵士甚至因此能帶著3分領先進入第四節。

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但屋漏偏逢連夜雨，體力消耗極鉅的米契爾又於一次與哈登的碰撞中受傷下場，本戰沒有再能回到場上，失去魯比歐（Ricky Rubio）後爵士再失去了頂替的指揮官、頭號得分手，還是甫於第三節帶領爵士逆轉奇蹟的王牌；不過接下來靠著團隊的挺身而出，輪番砲火，居然讓爵士一路咬到最後4分半鐘，雙方都還難分難捨。

但隨後的時間，賽前帶頭提醒隊友3：1仍不能大意，並重申輸掉此戰得回猶他危險性的保羅，隻手遮天地拿下了火箭最後的11分，唯一其他隊友塔克（P.J. Tucker）的三分也是他的助攻，等於包辦了火箭最後全部分數（包括一記決定性摧毀爵士士氣，多少帶有運氣成份的高難度大號打板三分球）。

尤其又把戈貝爾當提款機般不斷錯位後單打得手，真的說到做到不想再去鹽湖城的誓言，力挽狂瀾的讓球隊晉級西冠，絕對是本戰火箭第一功臣！

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米契爾於球賽結束時不斷不甘心的喊的不想就此結束，即使此戰只打了34分鐘，最後關頭無法留在場上固然讓人遺憾，但第二輪面對冠軍候補之一堪稱獨木領軍，仍繳出19.4分6助攻的優異表現，聯盟都在看著一顆新星冉冉升起。

對團隊而言，最讓人無法接受的則還是未能以完全體跟火箭一鬥，第二輪一場沒上的魯比歐於休季前受訪亦表示：感覺自己像是讓隊友失望了。不過高潮起伏的球季最終能殺進西區第二輪與火箭激烈比拼，已是功德圓滿，且看這個夏天如何操作，而能否明年更上一層樓。

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休士頓火箭則彷彿沒有意外的，即將上演與勇士的驚天大戰！這場西區前二種子、部分特色還略有相似的球隊，開打前甚至就被許多外界評論視為「真正的總冠軍賽」提前開打！被視為前後任第一控衛的對決、前雷霆好兄弟的捉對廝殺，都是熱門話題。

一般外界仍預料衛冕軍勇士整體實力略高一籌，畢竟有4位當打之年的全明星與更悠久的默契，但今年的火箭真的很不一樣，三分火力更勝勇士，雙發動機與名進攻教練的流暢配合，可本季真正將成為他們戰勝勇士機會之所在，卻是其優異的防守。

近兩戰賽後，掛在火箭眾將口中的並非如何用更高的得分轟垮爵士，眾口鑠金的皆稱要以防守贏下比賽，這顛覆了以往丹東尼球隊的印象，而從季賽練到季後賽的無限換防，「理論上」也確實能為勇士帶來難得的麻煩，卡佩拉尤其將扮演更關鍵的角色，就看雙發動機&卡佩拉外的其他球員，能不能多幾位跳出來，再靠著無限換防，嘗試真正意義上的改變西區近年勇士獨霸的壟斷版圖！