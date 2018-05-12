親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

爵士頑強抵抗難變新招 保羅終摸西決地板

2018-05-12 10:10NBA台灣 monmo

NBA
NBA
分享

前日的火箭爵士第五戰，即使爵士仍奮戰到最後，在連奇蹟之希望的米契爾（Donovan Mitchell）都傷停後，最終仍不支倒地，尤其無法阻擋保羅（Chris Paul）生涯首次打進分區冠軍賽的決心，最終火箭順利於主場父老面前晉級，也先恭喜保羅，寫下生涯季後賽新高的41分外掛10助攻0失誤表現，確實值得完成夢想。

本場依舊如第四戰，以類似的局面展開了比賽。火箭的攻防佈陣已驗證收效無需大動作調整，爵士在人員缺少情況下，也難再變出新招，只能繼續祭出早前已用過的老把戲，用更多的持球進攻，試圖切傳出一條生路，球權大量集中於對內最會持球單打的米契爾和巴克斯手上。

NBA
NBA
分享

雖然這場比賽兩人表現優異，卻難以扭轉整隊本來就不擅長這樣打法的生疏感，替補控衛內托（Raul Neto）此役也兼負起類似角色，5投0中，克勞德（Jae Crowder）延續上一戰冰冷手感11投2中，這樣的零星砲火，實難撼動火箭優秀的團隊防守。

第四戰第二節曾經米契爾與奧尼爾（Royce O'Neale）攻下了全隊25分中的22分，此戰這兩位一年級生又分別成為陣中得分第一&第三多的球員，第二多的則是季賽幾乎坐好坐滿板凳的巴克斯，整支球隊得分託付給「菜鳥」跟「雪人」，可想而見是被逼入角落才出此險招。

即便如此，今天的爵士還是讓火箭捏了把冷汗。前一篇筆者曾說：爵士想贏需要點相當大的奇蹟，或者火箭當機中邪，本場差點湊齊了這兩個條件。

NBA
NBA
分享

雖然米契爾沒能打出50分，但創下本季季後賽第二次單節20+的得分，在今年之前聯盟已經20年沒有任何新人拿下哪怕一次！這也拜火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）一次有別以往的調度，或許是為了保護卡佩拉（Clint Capela）的犯規問題，第三節開賽不多久就把3犯的卡佩拉換下，補防協防者變成努內（Nene）後，加上米契爾嘗試不同的對策，加入了中距離跳投與三分投射，宛如進攻萬花筒般防不勝防，方能一舉把火箭打到從領先變落後的緊張局勢。

另一方面，藉由保羅賽後的發言，才知道哈登（James Harden）這場比賽可能帶病上陣，僅繳出18分4助攻的表現；加上打到第五戰，此前成為攻防雙重罩門的戈貝爾（Rudy Gobert）總算於防守及卡位端有了進步，尤其在腳步移動及防守站位上有了提升，「餅皇」卡佩拉輕鬆被「餵餅」的回合少了很多，爵士甚至因此能帶著3分領先進入第四節。

NBA
NBA
分享

但屋漏偏逢連夜雨，體力消耗極鉅的米契爾又於一次與哈登的碰撞中受傷下場，本戰沒有再能回到場上，失去魯比歐（Ricky Rubio）後爵士再失去了頂替的指揮官、頭號得分手，還是甫於第三節帶領爵士逆轉奇蹟的王牌；不過接下來靠著團隊的挺身而出，輪番砲火，居然讓爵士一路咬到最後4分半鐘，雙方都還難分難捨。

但隨後的時間，賽前帶頭提醒隊友3：1仍不能大意，並重申輸掉此戰得回猶他危險性的保羅，隻手遮天地拿下了火箭最後的11分，唯一其他隊友塔克（P.J. Tucker）的三分也是他的助攻，等於包辦了火箭最後全部分數（包括一記決定性摧毀爵士士氣，多少帶有運氣成份的高難度大號打板三分球）。

尤其又把戈貝爾當提款機般不斷錯位後單打得手，真的說到做到不想再去鹽湖城的誓言，力挽狂瀾的讓球隊晉級西冠，絕對是本戰火箭第一功臣！

NBA
NBA
分享

米契爾於球賽結束時不斷不甘心的喊的不想就此結束，即使此戰只打了34分鐘，最後關頭無法留在場上固然讓人遺憾，但第二輪面對冠軍候補之一堪稱獨木領軍，仍繳出19.4分6助攻的優異表現，聯盟都在看著一顆新星冉冉升起。

對團隊而言，最讓人無法接受的則還是未能以完全體跟火箭一鬥，第二輪一場沒上的魯比歐於休季前受訪亦表示：感覺自己像是讓隊友失望了。不過高潮起伏的球季最終能殺進西區第二輪與火箭激烈比拼，已是功德圓滿，且看這個夏天如何操作，而能否明年更上一層樓。

NBA
NBA
分享

休士頓火箭則彷彿沒有意外的，即將上演與勇士的驚天大戰！這場西區前二種子、部分特色還略有相似的球隊，開打前甚至就被許多外界評論視為「真正的總冠軍賽」提前開打！被視為前後任第一控衛的對決、前雷霆好兄弟的捉對廝殺，都是熱門話題。

一般外界仍預料衛冕軍勇士整體實力略高一籌，畢竟有4位當打之年的全明星與更悠久的默契，但今年的火箭真的很不一樣，三分火力更勝勇士，雙發動機與名進攻教練的流暢配合，可本季真正將成為他們戰勝勇士機會之所在，卻是其優異的防守。

近兩戰賽後，掛在火箭眾將口中的並非如何用更高的得分轟垮爵士，眾口鑠金的皆稱要以防守贏下比賽，這顛覆了以往丹東尼球隊的印象，而從季賽練到季後賽的無限換防，「理論上」也確實能為勇士帶來難得的麻煩，卡佩拉尤其將扮演更關鍵的角色，就看雙發動機&卡佩拉外的其他球員，能不能多幾位跳出來，再靠著無限換防，嘗試真正意義上的改變西區近年勇士獨霸的壟斷版圖！

NBA
NBA
分享

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

NBA／相隔兩年再戰西冠 火箭、勇士戰力更對等

2018-05-12 10:07

NBA／剛獲同業票選最佳教練 暴龍主帥遭開除

2018-05-12 08:07

NBA／勇士備戰西冠 湯普森：別讓哈登買犯

2018-05-11 17:55

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-10 10:58

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-09 12:56

NBA／連2年季後賽遭騎士橫掃 暴龍開除總教練

2018-05-12 02:59

NBA／中國CBA小將拚選秀 試訓8支球隊

2018-05-11 15:45

NBA／雷霆柯里森退休 杜蘭特：他對我意義重大

2018-05-11 14:32

NBA／無懼火箭主場優勢 湯普森：想辦法偷一勝

2018-05-11 11:37

NBA／向隊友當面致歉 胡德解釋拒上場原因

2018-05-11 10:21

NBA／與姪子泰托姆對決 騎士教頭坦言很煎熬

2018-05-11 09:57

NBA／裁判報告認5漏吹 安比德：我們會更好

2018-05-11 09:28

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

爵士陣容捉襟見肘 已難擋火箭高歌前進

2018-05-08 19:15

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

最強剋星火箭以逸待勞 爵士攻守身陷難題

2018-04-30 12:50

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／無懼火箭主場優勢 湯普森：想辦法偷一勝

2018-05-11 11:37

MLB／打者大谷是真貨 擊球、跑壘逼近聯盟高標

2018-05-11 16:54

NBA／勇士備戰西冠 湯普森：別讓哈登買犯

2018-05-11 17:55

MLB／相隔2周再開砲 大谷翔平第5轟出爐

2018-05-11 12:58

NBA／中國CBA小將拚選秀 試訓8支球隊

2018-05-11 15:45

NBA／雷霆柯里森退休 杜蘭特：他對我意義重大

2018-05-11 14:32

MLB／天使斷雙城連勝 大谷開轟打擊率全隊最高

2018-05-11 13:37

NBA／剛獲同業票選最佳教練 暴龍主帥遭開除

2018-05-12 08:07

NBA／連2年季後賽遭騎士橫掃 暴龍開除總教練

2018-05-12 02:59

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-11 13:18

MLB／馬丁尼茲超前轟 紅襪斷洋基8連勝

2018-05-11 11:37

MLB／一朗升級板凳教練 11日迎執教初體驗

2018-05-11 10:55

中職／郭阜林敲第9轟+猛打 兄弟假先發踢鐵板

2018-05-11 22:39

中職／蔣智賢關鍵美技 葉總：他守備本來就很好

2018-05-11 23:24

MLB／到紅人重回先發 哈維12日出戰道奇

2018-05-11 10:36

馬德里網賽／紅土賽連贏50盤 納達爾創新紀錄

2018-05-11 11:02

中職／蔣智賢攻守建功 悍將奪隊史1200勝

2018-05-11 23:09

MLB／一朗當板凳教練 水手代教頭跟孫子炫耀

2018-05-12 08:41

MLB／記者問肩傷 克蕭：可以換更好的問題嗎？

2018-05-11 17:13

中職／打了1個半月 菜鳥廖健富坦言有點疲勞

2018-05-11 19:21

羽球全團賽／備戰亞運 白馭珀盼有不同樣貌

2018-05-11 15:27

羽球全團賽／周天成領軍 合庫A晉男甲4強

2018-05-11 19:18

MiLB／林子偉5打數摃龜 張育成敲2支二壘打

2018-05-11 12:44

MLB／對手試著投開一點 大谷仍抓外角球開轟

2018-05-11 23:48

中職／暴力猿傷病纏身 緊急「教召」郭嚴文

2018-05-11 23:47

足球／轉戰美國大聯盟 英名將魯尼加盟華府聯隊

2018-05-11 16:46

中職／等到生涯初登板圓夢 黃子鵬笑說「感動」

2018-05-11 20:10

球員錦標賽／伍茲、米克森 雙雄變「狗熊」

2018-05-11 16:49

MLB／揮別生涯最慘役 陳偉殷下一戰對道奇

2018-05-12 08:41

MLB／比賽太冗長 雙城特助：只打7局就好

2018-05-12 08:09

球員錦標賽／射1鷹抓5鳥 潘政琮緊逼球王

2018-05-11 23:51

MLB／今日戰績表 紅雀米克拉斯開季5勝0負

2018-05-11 16:05

球員錦標賽／潘政琮68桿 擠進領先群

2018-05-11 16:42

馬德里網賽／納達爾輸汀恩 斷連勝紀錄也丟球王

2018-05-12 09:11

MLB／克蕭左肩傷傳好消息 道奇看好只休10天

2018-05-11 17:07

NBA／相隔兩年再戰西冠 火箭、勇士戰力更對等

2018-05-12 10:07

中職／狀態可比賽 郭嚴文沒打復健賽就歸隊先發

2018-05-11 18:20

中職／郭阜林敲4安 兄弟「假先發」破功

2018-05-11 23:40

全羽團錦賽／合庫A輸土銀 四強戰再廝殺

2018-05-11 23:55

MLB／古巴前教頭梅薩 兩兒將前往大聯盟逐夢

2018-05-12 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top