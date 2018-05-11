NBA／雷霆柯里森退休 杜蘭特：他對我意義重大

2018-05-11 14:32 中央社 洛杉磯10日綜合外電報導



最後一位打過超音速隊的雷霆隊球員柯里森(右)宣布退休，今年季後賽衛少也特別在比賽後感謝他的貢獻。 美聯社 分享 facebook

球員生涯15年都效力奧克拉荷馬市雷霆隊，以及雷霆前身西雅圖超音速隊的美國職籃NBA球員柯里森（Nick Collison），決定高掛球鞋退休。勇士球星杜蘭特直言柯里森對他意義重大。

柯里森在今天一個ESPN專欄訪問裡說：「我已和一些難以置信的球員、未來名人堂球星打過球，還有職涯全部效力分屬2個城市同一隊伍的難得經驗。我從愛阿華州各小鎮冷冰冰的健身房裡起家，以在全世界最佳聯盟15年來打超過1000場比賽告終。」

現年37歲的柯里森是西雅圖超音速隊2003年第12輪選入的球員，並於2008年隨球隊轉賣至奧克拉荷馬市，他也是最後一位打過超音速隊的雷霆隊球員。雷霆一哥衛斯特布魯克（Russell Westbrook）2008年被超音速隊以第4順位選入，但從未替超音速隊打過球。

當年與柯里森同梯參與選秀的球員，有包括詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）及安東尼（Carmelo Anthony）等球星。柯里森NBA生涯出賽910場，有69次雙十演出，平均5.9得分、5.2籃板。

隨柯里森退休，NBA裡打過西雅圖超音速隊的現役球員只剩杜蘭特（Kevin Durant）與格林（Jeff Green）。

現效力勇士隊的杜蘭特說：「尼克對我意義重大，當我還是初進聯盟的年輕球員時，他是個能讓我倚靠的人。他教我許多關於籃球的事務與生活..他是我生命裡的兄弟，我很高興NBA生涯能遇到他這樣的人。」