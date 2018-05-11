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NBA／無懼火箭主場優勢 勇士將帥謹慎備戰

2018-05-11 11:37聯合報 記者劉肇育╱即時報導

金州勇士與休士頓火箭將在15日於西區冠軍賽碰頭，雖然在賽前的美國運彩賠率中，都看好衛冕軍勇士將能擊敗火箭，連續4年挺進總冠軍賽，但勇士射手湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant）都直言，今年火箭在有主場優勢加下，將比過去更難以對付。

火箭本季在保羅（Chris Paul）與哈登（James Harden）雙衛聯手帶領下，以例行賽戰績龍頭在季後賽保有主場優勢，這也將成為他們與勇士交鋒的最大本錢之一，湯普森說：「我們會想辦法在火箭主場偷走一場勝利，雖然我們更希望贏下所有比賽。」

勇士本賽季與火箭三度碰頭吞下兩場敗仗，但也在火箭主場拿下過一勝，讓杜蘭特直言，雙方的西區冠軍賽肯定會充滿劍拔弩張的緊張氛圍，「我們的主場很強、客場表現也不差，火箭在例行賽贏下了兩場，他們肯定會想要再拿下第三場，兩隊都想要取得首戰的勝利，場上氣氛勢必會很緊張。」

對於不少專家認為今年火箭的奪冠企圖心與渴望程度都遠高於勇士，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則強調，並不擔心這個問題，「我很喜歡目前的狀態，因為我們的球員已經拿過冠軍戒指，這對我們是有利的。就我的看法，拿下第一座冠軍往往是最困難的，不論是對球隊或是球員個人來說都是，因為你對此一無所知，會因此變得綁手綁腳，不過當你有過經驗後，你將會更勇於嘗試。」

勇士湯普森杜蘭特
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