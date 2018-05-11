NBA／與姪子泰托姆對決 騎士教頭坦言很煎熬

2018-05-11 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



騎士總教練泰隆魯與綠衫軍新秀泰托姆是遠房叔姪，讓這場對決更添焦點。 美聯社 分享 facebook

克里夫蘭騎士與波士頓塞爾蒂克將連兩年在東區冠軍賽碰頭，不過今年塞爾蒂克卻是帶著與上季截然不同的陣容迎戰，尤其是菜鳥前鋒泰托姆（Jayson Tatum）的加入，讓傷兵不斷的綠衫軍找到一股安定的力量；而根據美國媒體報導，泰托姆與騎士總教練泰隆魯（Tyronn Lue）還有著遠房叔姪的關係。

泰托姆昨天率隊擊敗費城76人後，已經連續7場比賽得分超過20分，並且有機會在接下來與騎士的東區冠軍賽中，追上「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的季後賽連續10場得分在20分以上的聯盟新秀紀錄；不過擋在泰托姆面前的不僅有「籃球大帝」詹姆斯（LeBron James），還有他的遠房叔叔泰隆魯。

泰托姆和騎士很有淵源，除了小時候就把詹皇當作偶像，和教頭泰隆魯還是遠房親戚。 美聯社 分享 facebook

今天騎士集結練球，泰隆魯談到了與姪子泰托姆間的關係，表示與泰托姆的父親是堂兄弟，且兩人還有一個共同好友是前騎士後衛休斯（Larry Hughes）。

「他們過去就很常來到新墨西哥州。」泰隆魯談到與泰托姆父子的關係時說：「當時泰托姆還只有6、7歲，但看到他現在的表現你會覺得相當瘋狂，看著他一路成為一名職業球員，我們都知道他很好，但他現在已經是一名完全不同水平的球員。感覺就像他之前才來我們家一起烤肉，現在卻已經是一名打出高水準表現的NBA球員，真的很為他開心。」

泰隆魯透露，這個禮拜泰托姆的父親還傳了訊息給他，表示將會在近期前去拜訪他，而泰隆魯也直言，這個系列賽雖然讓他覺得相當「奇怪」，但他絕對會把騎士這個大家庭擺在他的血緣家族之前。

「這是件很煎熬的事情，因為你又想要看到他有好表現，但又不得不去對抗他。」泰隆魯談到將與泰托姆對決時說，「我們將會在這個系列賽給他強硬的身體對抗，不會讓他輕易的出手，儘管他有多元的得分手段，但我們會盡可能的讓他打得不輕鬆。」