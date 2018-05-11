親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

炎熱如盛夏！吳德榮：下周更可能出現36度高溫

美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00林文

塞爾蒂克在休賽季一舉補進厄文(Kyrie Irving)、海瓦德(Gordon Hayward)兩大球星，從季前就被看好今年有挑戰騎士東區霸主的實力，雖然結局的確是塞爾蒂克於東區冠軍賽碰上騎士，但不同且有趣的是，靠的不是這兩個人。

綠衫軍憑藉主帥史蒂文斯(Brad Stevens)足智多謀的領導下，以霍福特(Al Horford)作為球隊中樞，搭配雙探花泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)，洛齊爾(Terry Rozier)的這套陣容，在海瓦德報銷，而厄文只出賽60場的情形下，仍一路打到東區第二，全季繳出55勝27敗。

綠衫軍首輪客場疲軟 對上七六人調整絕佳

塞爾蒂克在首輪對上公鹿時，客戰打得非常掙扎，但第二輪對上76人時就是完全不同的局...
塞爾蒂克在首輪對上公鹿時，客戰打得非常掙扎，但第二輪對上76人時就是完全不同的局面，像後衛洛齊爾就充滿信心，表現提升了一個檔次。 美聯社
分享

東區季後賽第一輪，綠衫軍險些翻船栽在字母哥領軍的公鹿手中，客場三場全輸，平均輸12.3分，兩場輸分超過雙位數，客場疲軟是首輪最大缺點。

場景換到第二輪對上兵強馬壯的七六人，綠衫軍除了多一場主場優勢外，看似不佔有利多，甚至連布朗身上都帶著傷，但綠衫軍就是能迅速調整，史蒂文斯就是有料能在傷兵滿營中殺出重圍，率先取得3比0聽牌。要不是七六人面臨打包放暑假的覺醒下搶回一勝，綠衫軍第二輪的戰力整合就堪稱完美。

泰托姆在系列賽五場平均能攻下23.6分的明星水平，完全撐起球隊進攻主軸。本季新人王熱門討論度始終不及西門斯(Ben Simmons)、米契爾(Donovan Mitchell)的泰托姆，在經歷正面對決西門斯的七六人後，讓全世界見識到他的能耐，無庸置疑的是個選秀真貨。泰托姆在場上的情緒控制，解讀球賽的成熟度，及擁有一手全面的進攻技巧，讓他完全不像是個20歲第一次打季後賽的小夥子。

泰托姆(左)在本季新人王獎項爭奪戰中可能搶不過西門斯，但在季後賽對戰中卻表現出更...
泰托姆(左)在本季新人王獎項爭奪戰中可能搶不過西門斯，但在季後賽對戰中卻表現出更成熟的球技與心態。 美聯社
分享

而現在泰托姆與布朗組成的雙探花連線，將與全隊聯手踏上他們最艱困的東冠旅程，面對到東區決賽連續八年揮之不去的詹姆斯夢靨。這回綠衫軍要破東區大魔王這關，真的需要相當的奇蹟。

要攻破騎士 綠衫軍必須有更多奇蹟

塞爾蒂克的無明星團隊至今打成這樣已令人動容，例如總教練史蒂文斯曾說過:「霍福特天生就是個領袖，他做得已經夠棒了，他只需要做他自己就夠」。 充份相信子弟兵的展現，且陣中又缺少了誰對於綠衫軍每個人還是一樣，就是上了場做到100%努力的心態，教練團與球員間彼此的信任、好情誼是這支球隊最棒的黏著劑。今年賽季因海瓦德賽季報銷，而成長超乎預期的泰托姆與布朗，將有許多機會在東冠中多次對位詹姆斯，這將是他們要成為球星最佳的高強度磨練舞台。

東區冠軍戰是泰隆魯(左)和史蒂文斯(右)的鬥智，決勝關鍵將在騎士領袖詹姆斯和綠衫...
東區冠軍戰是泰隆魯(左)和史蒂文斯(右)的鬥智，決勝關鍵將在騎士領袖詹姆斯和綠衫軍兩大新秀泰托姆與布朗。 美聯社
分享

泰托姆選前被評為養成天花板較低，進攻技術了得，但體能防守普普，如今看來他心理層面的成熟才是對他最有利的環節，攻擊手段多元化，能切善投沒有疑問，泰托姆當然須持續發揮更有侵略性的一面，積極朝籃框攻擊。像對七六人五場就有兩場罰球次數分別在11、12次就是他能力的展現。泰托姆甚至布朗都要有決心攻擊，去消耗詹姆斯防守的體能，同時對位詹姆斯也是泰托姆證明自己在防守端被低估的絕佳時機。

詹姆斯在今年季後賽11場打完，平均34.3分9.4籃板9助攻1.5抄截1火鍋的成績單，根本有如神。綠衫軍要封鎖他太難了，詹姆斯新增的後仰跳投基本上還無解，單防不可行，就要看史蒂文斯是否又有奇招盡量壓低詹皇的影響力了。

兩軍例行賽交手三次，綠衫軍一勝兩敗，但差距不大，例行賽交手雙方命中率都差不多，塞爾蒂克的三分線命中率差了些，但抄截方面倒是挺亮眼，得失分僅-3.7分。

本季兩隊在例行賽交手3次，雙方實力看起來相當接近，但到了季後賽恐怕就會有很大的變...
本季兩隊在例行賽交手3次，雙方實力看起來相當接近，但到了季後賽恐怕就會有很大的變數，如何防守詹姆斯(中)將會是塞爾蒂克一大難題。 美聯社資料照片
分享

洛齊爾得擔下外圍第一線防守的重責，同時讓綠衫軍在三分線有一定嚇阻力，使得泰托姆、霍福特有空間在高位、油漆區作進攻。綠衫軍後衛、鋒線必須要阻撓詹姆斯接球的舒適度，同時提防過度協防詹姆斯產生其他人的弱邊空檔，並且保持積極輪轉的動位，做到斷球，以達防守轉換快攻之效。

這回季後賽碰頭，綠衫軍的小利多在於主場優勢，必須在第一戰捍衛主場，拿出綠血人團結的氣勢，才有機會持續和詹姆斯率領的巨人騎士團在系列賽纏鬥。騎士的戰術不如塞爾蒂克漂亮、多變，但騎士擁有詹姆斯一切就不一樣，況且詹姆斯今年季後賽的多次展現神蹟，足以說明他是越老越可怕並難以阻擋。綠衫軍得看史蒂文斯執教如何將詹姆斯逼到極限，在球賽中臨場應變，出奇招去殺個泰隆魯(Tyronn Lue)措手不及。

這回的東區冠軍賽，對年輕的綠衫軍是絕佳的磨練舞台，全員走到這一步已無需有壓力。盡力釋放、享受在東區決賽地板上奔馳的每一刻，才有機會再創奇蹟，打出超水準的球賽內容。假使最後無法終結詹姆斯連續八年闖進總冠軍賽的紀錄的話，我也會肯定綠衫軍本季一路來的收穫。

東區冠軍賽最終預測: 4:2騎士勝出

☆與林文一起暢談籃球 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013297964151

☆閱讀更多林文的NBA專欄 http://nba.udn.com/nba/cate/6755/7444

騎士塞爾蒂克詹姆斯

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

NBA／下周對上兒時偶像 泰托姆：日夜期待

2018-05-10 23:48

NBA／我們想再奪冠 格林：不在乎路上是誰

2018-05-10 17:05

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-10 10:58

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-09 12:56

NBA／巫師球衣拍賣143萬成交 喬丹魅力不減

2018-05-10 17:08

NBA／洛齊爾強力加持 另一個布萊德索意外暴紅

2018-05-10 15:52

NBA／國王制服組異動 史托雅克維奇任助理總管

2018-05-10 15:40

NBA／教練公會最佳教練獎 史蒂文斯竟1票未得

2018-05-10 15:30

NBA／季後賽連7戰20分 泰托姆有望創菜鳥紀錄

2018-05-10 11:56

NBA／塞爾蒂克淘汰76人 連兩年東冠對決騎士

2018-05-10 11:21

NBA／發願看完97場重播 米契爾盼季後再進化

2018-05-10 10:40

NBA／西區冠軍賽門票創新高 運彩看好勇士勝出

2018-05-10 09:54

NBA／左膝動刀休8周 喬治養好傷再談動向

2018-05-10 09:23

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

爵士陣容捉襟見肘 已難擋火箭高歌前進

2018-05-08 19:15

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

米契爾驚奇化身助攻王 火箭恐難攻下爵士主場

2018-05-04 07:00

柯瑞神蹟比美索爾回歸 勇士還有什麼弱點？

2018-05-03 07:00

季後賽第二輪已無弱者 總教練功力大比拚

2018-05-02 07:00

詹姆斯衝出無限之戰 不累不累再往前飛

2018-05-01 07:00

鵜鶘vs.勇士之戰 內行人必看的眉眉角角

2018-05-01 07:00

最強剋星火箭以逸待勞 爵士攻守身陷難題

2018-04-30 12:50

馬刺戰到山窮水盡 為勇士強灌還魂丹

2018-04-26 07:00

藍領溜馬逼得超緊 詹皇好缺像樣的皮朋

2018-04-24 07:00

謎一樣的灰狼 讓火箭不能再輕敵了

2018-04-23 07:00

隨馬刺繁華落幕 法國跑車緩緩駛向終點

2018-04-20 07:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

溜馬實力被低估？ 騎士需重啟終極殺陣

2018-04-17 07:00

NBA季後賽FANTASY 實現你的總管夢

2018-04-14 16:00

金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季

2018-04-13 07:00

季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲

2018-04-13 07:00

傷兵多、黑馬強 引出季後賽首輪三大話題

2018-04-12 15:43

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／塞爾蒂克淘汰76人 連兩年東冠對決騎士

2018-05-10 11:21

NBA／教練公會最佳教練獎 史蒂文斯竟1票未得

2018-05-10 15:30

NBA／西區冠軍賽門票創新高 運彩看好勇士勝出

2018-05-10 09:54

NBA／季後賽連7戰20分 泰托姆有望創菜鳥紀錄

2018-05-10 11:56

MLB／重擊紅襪終結者 洋基登美聯東區龍頭

2018-05-10 11:54

MLB／大谷對洛磯代打敲安 教頭讚越來越適應

2018-05-10 09:45

NBA／洛齊爾強力加持 另一個布萊德索意外暴紅

2018-05-10 15:52

MLB／球偏高又受主審影響 陳偉殷：被情緒打敗

2018-05-10 08:28

NBA／左膝動刀休8周 喬治養好傷再談動向

2018-05-10 09:23

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

NBA／巫師球衣拍賣143萬成交 喬丹魅力不減

2018-05-10 17:08

NBA／發願看完97場重播 米契爾盼季後再進化

2018-05-10 10:40

MLB／這名小球迷太可愛了 大聯盟比賽為他暫停

2018-05-10 23:13

MLB／打序與公布不同 大都會犯要命的低級錯誤

2018-05-10 15:18

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-10 10:58

NBA／我們想再奪冠 格林：不在乎路上是誰

2018-05-10 17:05

NBA／國王制服組異動 史托雅克維奇任助理總管

2018-05-10 15:40

MLB／陳偉殷3局丟9分 生涯最慘一役

2018-05-10 08:04

MiLB／李振昌2局完美中繼 連解決6人賞4K

2018-05-10 10:39

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-10 17:28

MLB／王建民看自己的紀錄片 直說很害羞

2018-05-10 18:53

路跑／波士頓馬拉松歧視女跑者？ 其實有苦衷

2018-05-10 18:34

MLB／美聯中區也太弱 印地安人勝率5成竟是榜首

2018-05-10 16:47

MLB／陳偉殷感謝球迷打氣 敲本季首安成亮點

2018-05-10 12:29

MLB／曾仁和結束「代班」先發 下放回3A

2018-05-10 08:06

羽球全團賽／合庫拚連霸 教頭：臨場是關鍵

2018-05-10 14:08

NBA／下周對上兒時偶像 泰托姆：日夜期待

2018-05-10 23:48

MLB／今日戰績表 洋基再退紅襪拉出8連勝

2018-05-10 15:06

中職／郭阜林攻守俱佳 獅隊對戰悍將9連勝

2018-05-10 21:59

羽球全團賽／游盛博拚勁足 中租教練：動腦打更輕鬆

2018-05-10 15:45

MLB／《後勁：王建民》導演陳惟揚 談拍攝甘苦

2018-05-10 13:46

中職／蔡齊哲對決獅隊 王勝偉拚生涯200盜

2018-05-10 21:05

MLB／3局丟9分 陳偉殷吞生涯最慘敗

2018-05-10 23:45

MLB／布萊恩砲轟陳偉殷 小熊隊史最快百轟紀錄

2018-05-10 15:44

東京奧運台灣正名公投 紀政籲中部民眾支持

2018-05-10 13:52

MLB／3連戰遭小熊橫掃 羅哈斯：就像被甩巴掌

2018-05-10 15:44

世足賽／抱冠秘訣 巴西傳奇羅馬里歐：常嘿咻

2018-05-10 15:40

籃球／BIG3系際盃爭霸戰 三校九強同台競技

2018-05-10 14:57

MLB／王建民紀錄片 見證「台灣之光」起伏

2018-05-10 17:03

馬德里女網／詹詠然晉女雙8強 朝衛冕邁進

2018-05-10 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top