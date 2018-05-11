想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

塞爾蒂克在休賽季一舉補進厄文(Kyrie Irving)、海瓦德(Gordon Hayward)兩大球星，從季前就被看好今年有挑戰騎士東區霸主的實力，雖然結局的確是塞爾蒂克於東區冠軍賽碰上騎士，但不同且有趣的是，靠的不是這兩個人。

綠衫軍憑藉主帥史蒂文斯(Brad Stevens)足智多謀的領導下，以霍福特(Al Horford)作為球隊中樞，搭配雙探花泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)，洛齊爾(Terry Rozier)的這套陣容，在海瓦德報銷，而厄文只出賽60場的情形下，仍一路打到東區第二，全季繳出55勝27敗。

綠衫軍首輪客場疲軟 對上七六人調整絕佳

塞爾蒂克在首輪對上公鹿時，客戰打得非常掙扎，但第二輪對上76人時就是完全不同的局面，像後衛洛齊爾就充滿信心，表現提升了一個檔次。 美聯社 分享 facebook

東區季後賽第一輪，綠衫軍險些翻船栽在字母哥領軍的公鹿手中，客場三場全輸，平均輸12.3分，兩場輸分超過雙位數，客場疲軟是首輪最大缺點。

場景換到第二輪對上兵強馬壯的七六人，綠衫軍除了多一場主場優勢外，看似不佔有利多，甚至連布朗身上都帶著傷，但綠衫軍就是能迅速調整，史蒂文斯就是有料能在傷兵滿營中殺出重圍，率先取得3比0聽牌。要不是七六人面臨打包放暑假的覺醒下搶回一勝，綠衫軍第二輪的戰力整合就堪稱完美。

泰托姆在系列賽五場平均能攻下23.6分的明星水平，完全撐起球隊進攻主軸。本季新人王熱門討論度始終不及西門斯(Ben Simmons)、米契爾(Donovan Mitchell)的泰托姆，在經歷正面對決西門斯的七六人後，讓全世界見識到他的能耐，無庸置疑的是個選秀真貨。泰托姆在場上的情緒控制，解讀球賽的成熟度，及擁有一手全面的進攻技巧，讓他完全不像是個20歲第一次打季後賽的小夥子。

泰托姆(左)在本季新人王獎項爭奪戰中可能搶不過西門斯，但在季後賽對戰中卻表現出更成熟的球技與心態。 美聯社 分享 facebook

而現在泰托姆與布朗組成的雙探花連線，將與全隊聯手踏上他們最艱困的東冠旅程，面對到東區決賽連續八年揮之不去的詹姆斯夢靨。這回綠衫軍要破東區大魔王這關，真的需要相當的奇蹟。

要攻破騎士 綠衫軍必須有更多奇蹟

塞爾蒂克的無明星團隊至今打成這樣已令人動容，例如總教練史蒂文斯曾說過:「霍福特天生就是個領袖，他做得已經夠棒了，他只需要做他自己就夠」。 充份相信子弟兵的展現，且陣中又缺少了誰對於綠衫軍每個人還是一樣，就是上了場做到100%努力的心態，教練團與球員間彼此的信任、好情誼是這支球隊最棒的黏著劑。今年賽季因海瓦德賽季報銷，而成長超乎預期的泰托姆與布朗，將有許多機會在東冠中多次對位詹姆斯，這將是他們要成為球星最佳的高強度磨練舞台。

東區冠軍戰是泰隆魯(左)和史蒂文斯(右)的鬥智，決勝關鍵將在騎士領袖詹姆斯和綠衫軍兩大新秀泰托姆與布朗。 美聯社 分享 facebook

泰托姆選前被評為養成天花板較低，進攻技術了得，但體能防守普普，如今看來他心理層面的成熟才是對他最有利的環節，攻擊手段多元化，能切善投沒有疑問，泰托姆當然須持續發揮更有侵略性的一面，積極朝籃框攻擊。像對七六人五場就有兩場罰球次數分別在11、12次就是他能力的展現。泰托姆甚至布朗都要有決心攻擊，去消耗詹姆斯防守的體能，同時對位詹姆斯也是泰托姆證明自己在防守端被低估的絕佳時機。

詹姆斯在今年季後賽11場打完，平均34.3分9.4籃板9助攻1.5抄截1火鍋的成績單，根本有如神。綠衫軍要封鎖他太難了，詹姆斯新增的後仰跳投基本上還無解，單防不可行，就要看史蒂文斯是否又有奇招盡量壓低詹皇的影響力了。

兩軍例行賽交手三次，綠衫軍一勝兩敗，但差距不大，例行賽交手雙方命中率都差不多，塞爾蒂克的三分線命中率差了些，但抄截方面倒是挺亮眼，得失分僅-3.7分。

本季兩隊在例行賽交手3次，雙方實力看起來相當接近，但到了季後賽恐怕就會有很大的變數，如何防守詹姆斯(中)將會是塞爾蒂克一大難題。 美聯社資料照片 分享 facebook

洛齊爾得擔下外圍第一線防守的重責，同時讓綠衫軍在三分線有一定嚇阻力，使得泰托姆、霍福特有空間在高位、油漆區作進攻。綠衫軍後衛、鋒線必須要阻撓詹姆斯接球的舒適度，同時提防過度協防詹姆斯產生其他人的弱邊空檔，並且保持積極輪轉的動位，做到斷球，以達防守轉換快攻之效。

這回季後賽碰頭，綠衫軍的小利多在於主場優勢，必須在第一戰捍衛主場，拿出綠血人團結的氣勢，才有機會持續和詹姆斯率領的巨人騎士團在系列賽纏鬥。騎士的戰術不如塞爾蒂克漂亮、多變，但騎士擁有詹姆斯一切就不一樣，況且詹姆斯今年季後賽的多次展現神蹟，足以說明他是越老越可怕並難以阻擋。綠衫軍得看史蒂文斯執教如何將詹姆斯逼到極限，在球賽中臨場應變，出奇招去殺個泰隆魯(Tyronn Lue)措手不及。

這回的東區冠軍賽，對年輕的綠衫軍是絕佳的磨練舞台，全員走到這一步已無需有壓力。盡力釋放、享受在東區決賽地板上奔馳的每一刻，才有機會再創奇蹟，打出超水準的球賽內容。假使最後無法終結詹姆斯連續八年闖進總冠軍賽的紀錄的話，我也會肯定綠衫軍本季一路來的收穫。

東區冠軍賽最終預測: 4:2騎士勝出

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