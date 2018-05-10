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NBA／我們想再奪冠 格林：不在乎路上是誰

2018-05-10 17:05世界日報 記者劉先進╱屋崙報導

格林：奪冠路上迫不及待。 世界日報
格林：奪冠路上迫不及待。 世界日報
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金州勇士8日晚險勝紐奧爾良鵜鶘，連續四年進入分區決賽，對手將是休士頓火箭。格林算得上本場「關鍵先生」，在鵜鶘將比分追到剩7分時，勇士陷入進攻荒，最後2分鐘，格林用跳投和上籃鎖定勝局，末節拿到8分，全場19分14籃板9助攻。

針對火箭一直討論期待和勇士對陣，格林賽後說，勇士三年兩冠，不用東奔西跑的大聲嚷嚷特別想和誰對陣，「我們想再奪冠，不在乎路上是誰，如果你剛好出現在西區決賽，那就順其自然。勇士不會到處說迫不及待想和火箭碰頭，火箭有多希望打勇士，勇士就有多想對火箭，這沒任何意義。這就像設定目標，無論路上出現誰都可沉著面對。」

格林對陣鵜鶘的系列賽，場均14.8分11.8個籃板10次助攻，是勇士季後賽系列賽歷史上，首個場均斬獲大三元的球員。提及自己的數據，格林甚至在採訪席上擺動雙手扭動，跳起舞蹈。他說，成為勇士歷史第一人很不錯，但有賴於隊友幫忙，「你不可能只依靠自己拿到這些數據，如果沒有人在內線搶位擋人，你搶不到籃板。如果隊友不找到空位傳給我，我不可能投進球。如果傳出的球隊友沒命中，我也不能助攻成功。我不會傻傻的以為，拿到大三元全靠自己，隊友很棒，非常有天賦，讓比賽變得更夠容易，和他們一起打球樂趣無窮，不只是我打得好。」

柯瑞說，格林場上的表現不讓人意外，但給人深刻印象，「看看他每晚的拚搏，你不想覺得這樣的天賦理所當然。他在攻防兩端充滿強度，他的職業生涯就是這樣。」

勇士和火箭的對決，可能是近四年來分區決賽最吸引人的。勇士和火箭例行賽百回合進攻效率霸佔聯盟前兩名，分別為112.24分和112.23分，自從1973年賽季統計數據來，首次兩支百回合得分超過112的球隊在季後賽相遇。

最強進攻球隊火星碰撞，防守自然是重中之重。教頭柯爾對格林的防守頗有信心，「他的籃球智商很高，完美契合現代籃球，可以防守球場上任意位置，能在轉換進攻中運球，能在外面投三分，很慶幸勇士擁有他。」

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