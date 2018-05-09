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NBA／季後賽主場15連勝 勇士追平公牛紀錄

2018-05-09 16:58NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

勇士季後賽主場15連勝，追平公牛的紀錄，並列史上第一，未來還有機會繼續翻新。 N...
勇士季後賽主場15連勝，追平公牛的紀錄，並列史上第一，未來還有機會繼續翻新。 NBA
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勇士在例行賽82場的第三節總正負值高達+371，遠超過第二名火箭的+172，堪稱是聯盟最恐怖的「第三節殺手」！

在今天主場的系列賽關門戰中，勇士再度展現這項特質，第三節一開始就轟出25比4的猛烈攻勢，將比分瞬間拉開到20分差，也讓鵜鶘陷入難以追分的困境。最終勇士順利以4勝1敗淘汰鵜鶘，將和火箭在西區決賽正面對決。

根據統計，這是勇士季後賽主場15連勝，追平公牛的紀錄，並列史上第一。公牛曾在1990年到1991年間拿下主場15連勝。而勇士這兩年在季後賽總戰績是24勝3敗。

勇士四巨頭此役表現出色，4人合力拿下94分，其中柯瑞（Stephen Curry）攻下28分8助攻7籃板，杜蘭特（Kevin Durant）24分7助攻6籃板2抄截，湯普森（Klay Thompson）23分6籃板3助攻，格林（Draymond Green）19分14籃板9助攻3抄截2阻攻。

4人在這場比賽可說是輪番表演，湯普森首節就砍下14分，杜蘭特和柯瑞在第二節合拿20分；第三節柯瑞開始再度發飆，個人拿下13分，格林和杜蘭特也合拿17分。格林末節維持戰果，獨拿8分。

四巨頭的接力發威等同於籠罩四節比賽，也讓鵜鶘難以防範，只能黯然接受輸球的命運。

值得一提的是，勇士除了主場連勝外，他們已經連續17個系列賽都在客場贏過球，寫下隊史紀錄，而且在NBA歷史上，僅次於熱火的連續19輪系列賽客場贏過球紀錄。

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