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NBA／連兩年遭騎士橫掃 羅瑞：虛度一整年

2018-05-09 09:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

暴龍連兩年季後賽遭騎士橫掃，主控羅瑞失望表示「虛度」了一整年的時間。 美聯社
暴龍連兩年季後賽遭騎士橫掃，主控羅瑞失望表示「虛度」了一整年的時間。 美聯社
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多倫多暴龍今年雖然在例行賽寫下隊史最佳的單季59勝戰績，但到了季後賽仍無法闖過克里夫蘭騎士這關，連兩年在第二輪遭到橫掃出局，讓球隊主控羅瑞（Kyle Lowry）表達了對於這個結果的不滿，認為自己「虛度」了一整年的時間。

包括前年在東區冠軍賽以2：4遭到淘汰，再到近兩年接連被橫掃，暴龍在過去三年雖然都繳出例行賽超過50勝的戰績，但季後賽卻始終有一道無法跨越的障礙，連續三年都遭到詹姆斯（LeBron James）所領軍的騎士淘汰，且對戰表現還有愈打愈倒退的跡象。

在去年暴龍於季後賽第二輪遭到騎士橫掃後，就一度傳出有意帶槍投靠其他球隊的暴龍主控羅瑞，對於連續兩年的挫敗也充滿無奈，甚至以「虛度」來為本賽季作結：「對我來說這是一個虛度的一年，因為我的身體從未有過如此出色的狀態，我感覺自己已做出更多貢獻，這就是為什麼我會對這樣的結果感到沮喪的原因。」

羅瑞強調，在球隊例行賽打出隊史及東區最佳戰績後，他與隊友的目標都擺在闖進總冠軍賽，但最終卻是連三年遭到騎士攔路，「要成為最好的球隊，你就必須先擊敗目前最好的隊伍，但我們卻連續三年都敗給那隻闖進總冠軍賽的勁旅。」

而暴龍一哥德羅展（DeMar DeRozan）則是用最艱困、受挫和低落來形容自己的心情：「當你覺得已經站穩腳步，並認為將不會再被擊倒的時候，最後卻發現自己還是倒下了，這肯定是最糟糕的感覺。」

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