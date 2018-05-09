NBA／詹姆斯專門屠龍 騎士晉東區決賽

2018-05-09 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／綜合外電報導



就算例行賽打下隊史最佳五十九勝，東區龍頭暴龍隊季後賽碰到「小皇帝」詹姆斯就是沒轍，昨天第四戰不但讓詹姆斯繳出廿九分、十一助攻和八籃板的準「大三元」成績，主戰後衛德羅展還在第三節末被驅逐出場，最終以九十三比一二八慘敗，連輸四場結束季後賽。

詹姆斯（左）在任何角度都能出手，暴龍隊完全沒轍。 歐新社 分享 facebook

連同前兩季季後賽交手，暴龍已跨季連輸騎士十場，昨天遭吹二級惡意犯規的德羅展無奈說，或許對手握有自己密碼，「我們出局了，結束了，要回到現實，我們必須為下個舞台開始努力，不知道是否還會有這樣的機會。」他和教頭凱西都承認，以如此方式結束賽季，感覺十分失望。

第三戰演出驚奇絕殺的詹姆斯，昨天再扮演致勝功臣，第二節率隊打出十二比○攻勢，且是各種高難度出手都能進球；他也得到隊友火力支援，騎士另四名先發得分都達二位數，以大比分差距昂首前進東區冠軍賽。

詹姆斯提到，外界對騎士其他成員在季後賽首輪的批評，反而讓大家復活，而自己始終相信每位隊友，「我不斷告訴大家，少了任何一人我們都無法贏球，大家要各司其職，盡力發揮。」

率隊連四年闖分區冠軍賽的詹姆斯一再強調，不論是對隊友或季後賽處境，自己始終保持信心；而他今年主宰季後賽的表現也受各界肯定，連帶收到許多「關愛」訊息，尼克隊中鋒康特上傳一段影片到社交平台，邀請詹姆斯和尼克簽約，到大蘋果當「紐約之王」，成場外有趣插曲。

暴龍以東區頭號種子身分遭「橫掃」，七六人隊則延長戰線，昨天第四戰在薩里奇廿五分助陣下，以一○三比九十二擊敗塞爾蒂克隊。